La Saint-Valentin est l’une des fêtes les plus répandues dans le monde. Cette occasion spéciale permet aux couples de montrer à l’être aimé combien ils l’apprécient. Certains pays, cependant, ne participent pas à cette tradition romantique. Dans cet article, nous vous présenterons notre Top 12 des pays qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin et nous vous expliquerons pourquoi ces pays ne célèbrent pas cette journée. Dans notre FAQ, nous présenterons également des alternatives aux célébrations de la Saint-Valentin dans ces pays, et nous répondrons à certaines des questions les plus fréquemment posées sur la Saint-Valentin dans ces pays.

Top 12 des pays qui ne célèbrent pas la St-Valentin

L’Arabie Saoudite

L’Inde

L’Indonésie

La Malaisie

Le Pakistan

Le Bangladesh

L’Iran

Le Koweït

Le Qatar

L’Afghanistan

Le Yémen

Le Bhoutan

Les origines de la St-Valentin

La Saint-Valentin est une fête mondiale qui célèbre l’amour et les relations. Ses origines remontent à l’Antiquité romaine et au festival païen des Lupercales, qui avait lieu le 15 février en l’honneur de Faunus, le dieu de la fertilité. En 496, le pape Grégoire Ier a institué la fête des Saints Innocents comme fête chrétienne pour commémorer les martyrs chrétiens tués par Hérode.

La Saint-Valentin est devenue une fête plus commerciale au Moyen Âge, grâce aux troubadours qui ont popularisé l’amour courtois. La Saint-Valentin est maintenant célébrée dans le monde entier, avec 1,6 milliard de cartes envoyées chaque année, principalement aux États-Unis, où c’est un marché de 19 milliards de dollars et où les gens dépensent en moyenne 136 dollars par personne pour commémorer cette occasion spéciale.

Pourquoi la Saint-Valentin n’est-elle pas célébrée dans ces pays ?

De nombreux pays ne célèbrent pas la Saint-Valentin pour des raisons culturelles et religieuses. En Arabie saoudite, par exemple, la célébration de la Saint-Valentin est interdite par la loi islamique depuis 2008, qui prohibe toute forme de célébration romantique en dehors du mariage. De même, dans d’autres pays comme l’Inde et le Pakistan, la Saint-Valentin est considérée comme une importation occidentale en contradiction avec les valeurs traditionnelles sans être totalement interdite.

Dans ces pays, quelles sont les alternatives aux célébrations de la Saint-Valentin ?

Bien que la Saint-Valentin ne soit pas officiellement célébrée dans ces pays, il existe des moyens d’exprimer son amour et son affection. Par exemple, le 14 février est la journée nationale de l’amitié en Inde, et les gens la célèbrent en envoyant des cartes et des cadeaux à leurs amis plutôt qu’à leurs partenaires romantiques. Au Koweït, la Journée de l’amour est célébrée le 25 mars sous le nom de « Journée arabe de l’amour ». Cette journée est marquée par l’échange de cadeaux et le partage de moments romantiques avec son partenaire.

La Saint-Valentin est-elle interdite dans ces pays ?

La célébration de la Saint-Valentin est simplement considérée comme inappropriée et contraire aux valeurs traditionnelles dans certains pays, mais elle n’est pas illégale. Cependant, dans certains pays, comme l’Iran et l’Afghanistan, la célébration de la Saint-Valentin est illégale et punissable si elle est faite en public.

Conclusion

Il est fascinant de voir comment la Saint-Valentin est célébrée différemment dans le monde. Dans certains pays, cette journée est largement célébrée comme une occasion de montrer à l’être aimé combien il ou elle compte pour vous. La Saint-Valentin n’est pas observée dans d’autres pays pour des raisons culturelles et religieuses. Quoi qu’il en soit, la Journée de l’amour est une occasion importante pour les gens du monde entier de célébrer l’amour et l’affection.

FAQ – Foire aux questions

La Saint-Valentin n’est-elle pas célébrée dans tous les pays du Moyen-Orient ?

Non, tous les pays du Moyen-Orient ne sont pas opposés à la Saint-Valentin. En fait, des pays comme le Liban et la Jordanie observent la Saint-Valentin de manière relativement normale, bien que cela varie selon la région et l’influence culturelle.

Les habitants de ces pays qui célèbrent la Saint-Valentin s’exposent-ils à des sanctions ?

Dans certains pays, comme l’Iran et l’Afghanistan, la célébration de la Saint-Valentin est en fait illégale et peut entraîner des sanctions si elle est faite publiquement. Les habitants d’autres pays, où la Saint-Valentin n’est pas officiellement observée, peuvent néanmoins la célébrer discrètement sans craindre de répercussions. La célébration de la Saint-Valentin, par exemple, n’est pas illégale en Inde, mais elle n’est pas non plus encouragée et peut être considérée comme inappropriée par certaines personnes.