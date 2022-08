L’art et la science du référencement naturel (SEO) consistent à améliorer le classement d’une page dans les moteurs de recherche tels que Google. La recherche étant l’un des principaux moyens utilisés par les utilisateurs pour trouver du matériel en ligne, un meilleur classement dans les moteurs de recherche peut augmenter le trafic d’un site web.

Les publicités payantes apparaissent fréquemment en haut des pages de résultats de Google et d’autres moteurs de recherche, suivies des résultats habituels, ou de ce que les spécialistes du marketing de recherche appellent les « résultats de recherche organiques ». Le trafic de référencement est souvent appelé « trafic de recherche organique » pour le distinguer du trafic de recherche payant. La recherche payante est également connue sous le nom de marketing des moteurs de recherche (SEM) ou de paiement par clic (PPC).

Quels sont les avantages du référencement naturel

Le référencement naturel (SEO) étant l’un des principaux moyens d’accès à l’internet, le marketing en ligne en dépend fortement.

Le trafic d’un site augmente généralement s’il peut monter dans la liste alphabétique des résultats de recherche. Par exemple, le premier résultat d’une requête de recherche typique recevra entre 40 et 60 % de tout le trafic, tandis que les deuxième et troisième résultats en recevront beaucoup moins. Seuls 3 % environ des chercheurs vont au-delà de la première page de résultats. Grâce à une amélioration, même minime, des résultats des moteurs de recherche, un site Web peut voir augmenter le nombre de visiteurs et, éventuellement, de clients potentiels.

Par conséquent, de nombreuses entreprises et propriétaires de sites Web tentent de manipuler les résultats de recherche afin que leur site Web apparaisse au-dessus de ceux de leurs concurrents sur la page de résultats de recherche (SERP). C’est là qu’intervient le référencement.

Comment fonctionne le référencement naturel

Les moteurs de recherche, tels que Google, utilisent un algorithme ou un ensemble de règles pour déterminer les pages à afficher pour chaque requête. Ces algorithmes, qui sont devenus incroyablement compliqués au fil du temps, prennent en compte des centaines, voire des milliers, d’indicateurs de classement différents pour déterminer le classement de leurs SERPs. Les moteurs de recherche, quant à eux, fondent leur évaluation de la qualité et du classement d’un site sur trois indicateurs clés :

Les Liens

Les liens provenant d’autres sites web ont une influence considérable sur le classement d’un site web dans Google et les autres moteurs de recherche. Les propriétaires de sites Web étant peu enclins à créer des liens vers des sites de mauvaise qualité, un lien peut être interprété comme un vote d’approbation de la part d’autres sites Web. Aux yeux des moteurs de recherche, les sites Web qui reçoivent des liens de nombreux autres sites gagnent en autorité (appelée « PageRank » par Google), en particulier si les sites Web qui leur sont liés font également autorité.

Le Contenu

Les moteurs de recherche examinent le contenu d’une page web ainsi que ses liens pour déterminer si elle est pertinente pour une requête de recherche donnée. La création d’un contenu axé sur les mots clés recherchés par les utilisateurs des moteurs de recherche est un aspect important du référencement.

Structure de la page

La structure de la page est le troisième élément essentiel du référencement. Les pages Web étant écrites en HTML, la structure du code HTML peut affecter la capacité d’un moteur de recherche à évaluer une page. Les propriétaires de sites peuvent améliorer le référencement de leur site en incluant des mots clés pertinents dans le titre, l’URL et les en-têtes de page, et en veillant à ce que le site puisse être exploré.

La méthode d’optimisation des moteurs de recherche consiste à modifier chacun de ces éléments fondamentaux des algorithmes des moteurs de recherche afin d’obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche.