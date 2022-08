On en entend parler de plus en plus souvent, la rédaction web est dans la grande tendance de l’Internet. Et pour cause, la croissance des sites internet et des blogs oblige à écrire davantage de contenus.

Pour répondre à cette demande, il est nécessaire de rédiger, mais pas n’importe comment ! C’est là où le métier de rédacteur web entre en jeu, avec une véritable expertise en écriture, mais également stratégie SEO.

Décryptage du métier de rédacteur web.

Qu’est-ce que la rédaction web ?

La rédaction Web est un métier, à part, qui consiste à produire et générer du contenu pour des sites web et blogs. Ce contenu doit être évidemment original, de qualité, mais surtout optimisé pour les moteurs de recherche. Le SEO (Search Engine Optimization) est ici l’un des fondamentaux dans la rédaction Web.

Le rédacteur web possède donc plusieurs qualités. Tout d’abord, il (ou elle) doit avoir une bonne plume, une certaine passion pour l’écriture, a connaissance des pratiques de l’internet et surtout doit posséder une connaissance SEO. En effet, la rédaction Web doit se conformer aux préconisations de Google, afin d’être reconnu par celui-ci, et surtout apprécié.

Plus le contenu sera pertinent aux yeux de Google et mieux sera placé l’article. Evidemment, d’autres critères entrent en jeu pour le référencement de contenus. Mais le poids des mots a son importance. Content is king !

Rédacteur web : une écriture optimisée SEO

C’est là où le rédacteur web va développer toutes les qualités propres à son métier. Car l’écriture et la création de contenus sur le net ne s’improvise pas ! Pour améliorer le référencement naturel, il existe plusieurs critères que le rédacteur web se doit de respecter :

Les titres Hn

Ce sont les différents titres de l’article, que ce soit le titre de l’article lui-même, mais également les titres des paragraphes et sous-paragraphes. Ces derniers doivent être optimisés autour du mot-clé représentant l’article.

Autrement dit, le rédacteur web doit trouver des titres en relation avec l’article qu’il rédige, mais qui soient également accrocheurs pour le lecteur.

Il faut toujours que le titre de l’article et des paragraphes soit en relation avec l’article, et représentatif de son contenu. Dans le cas contraire, c’est une perte de crédibilité, aussi bien pour l’internaute que pour les moteurs de recherche.

Un contenu optimisé

On ne le répètera jamais assez, la qualité du contenu est primordiale. Tout d’abord, pour le lecteur, il faut que ce contenu réponde à une problématique et qu’en le parcourant, l’internaute trouve la réponse à la question qu’il se pose.

En termes de structure, il faut que ce texte soit parfaitement ordonné, avec une suite logique et un contenu pertinent. Les paragraphes ne doivent pas être trop longs, ni trop courts, suffisamment aérés. Mais surtout, écrits correctement et sans fautes d’orthographe !

Il est difficile de quantifier le nombre de mots nécessaires pour un article. Tout va dépendre de la problématique et du sujet traité. En moyenne, on pourrait dire qu’un article contient entre 500 et 1000 mots. Mais si le sujet nécessite de pousser plus loin l’analyse, cela peut aller jusqu’à 3000 ou 5000 mots.

D’autre part, le rédacteur Web doit posséder un champ lexical abondant. La richesse sémantique est l’une des clés du succès, notamment pour aider le référencement naturel. C’est une part de l’optimisation SEO qui entre en jeu et qui est scruté par les moteurs de recherche.

Le maillage interne

Le maillage interne est l’art de faire des liens entre plusieurs pages/articles d’un même site. L’un des exemples les plus aboutis en la matière est Wikipédia. Encore une fois, il y a plusieurs buts.

Le premier est de permettre d’améliorer la navigation entre les articles, et donc attiser la curiosité du lecteur. Il reste plus longtemps sur le site et a accès à davantage d’informations. De plus, cela permetde réduire le taux de rebond.

C’est une donnée qui est scruté par Google. Plus ce dernier est faible et mieux c’est. Et cela nous permet de rebondir sur l’intérêt du maillage interne pour les moteurs de recherche également. Ce lien entre les articles permet d’améliorer encore une fois le référencement naturel.

Rédacteur web, un métier 100% digital

Le métier de rédacteur web est donc à part entière et nécessite de nombreuses compétences. Il faut à la fois être à l’aise avec l’écriture, mais également avoir de bonnes connaissances en SEO.