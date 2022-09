Jeffrey Dahmer est un serial killer américain qui a sévi dans les années 1980 et 1990. Il a été condamné à la prison à perpétuité pour les meurtres de 17 hommes et garçons.

Il été surnommé le « Cannibale de Milwaukee » en raison de ses actes macabres, notamment le fait de dépecer ses victimes et de les manger.

En 1994, il a été battu à mort par un autre détenu en prison.

Le tueur cannibale, Jeffrey Dahmer est l’un des serials killer les plus célèbres aux États-Unis et son histoire a été adaptée à plusieurs reprises au cinéma et à la télévision, notamment dans la nouvelle série Netflix « DAHMER – Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer » de Ryan Murphy.

Histoire vraie du tueur en série

Jeffrey Dahmer est un tueur en série américain né le 21 mai 1960 à Milwaukee, dans le Wisconsin. De 1978 à 1991.

Il a été condamné pour avoir assassiné 17 hommes et garçons, dont la plupart étaient des Afro-Américains et a avoué en plus de ceux-ci. Il a été surnommé le « Cannibale de Milwaukee » en raison de ses actes horribles, notamment le fait qu’il ait conservé les corps de certains de ses victimes et qu’il les ait consommés.

Dahmer a été capturé en 1991 après que sa dernière victime, un jeune homme de 32 ans nommé Tracy Edwards, s’est échappé de chez lui et a alerté la police. Il sera condamné à la prison à perpétuité.

Jeffrey Dahmer a été diagnostiqué comme schizophrène paranoïaque peu après son arrestation en 1991. Les psychiatres qui l’ont examiné ont conclu qu’il était souffrant de troubles mentaux graves et qu’il était incapable de distinguer le bien du mal.

Il est mort en 1994, tué par un autre détenu.

Le tueur cannibale est l’un des tueurs en série les plus célèbres aux États-Unis et son histoire a été racontée dans plusieurs livres et films, dont la récente série Netflix Dahmer Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer

Surnom : Le Cannibale de Milwaukee

Condamnation : février 1992

Sentence : Perpétuité – 957 ans de prison

Actions criminelles : exhibitionnisme, agressions sexuelles, meurtres, cannibalisme

Victimes : 17

Période : 18 juin 1978 – 22 juillet 1991

Dahmer la chronologie d’un tueur

Dahmer a grandi dans une famille dysfonctionnelle et a eu une enfance difficile. Ses parents ont divorcé quand il avait 8 ans et il a vécu principalement avec sa mère.

Les parents de Dahmer ont décrit leur fils Jeffrey comme un enfant calme, introverti et solitaire et ne s’est jamais bien entendu avec les autres enfants.

Il a étudié l’anthropologie à l’université du Wisconsin-Oshkosh, mais n’a pas terminé ses études. Après avoir quitté l’université en 1977, car il a commencé à boire de façon excessive et avait d’ailleurs commencé à boire de l’alcool à l’âge de 14 ans et a été diagnostiqué comme schizophrène au lycée.

En 1978, alors qu’il avait 18 ans, Jeffrey Dahmer a tué Stephen Hicks, un camarade de classe qu’il avait ramassé en stop. Il l’a frappé à la tête avec une barre de fer, l’a tué et l’a dépecé. Il a ensuite enterré le corps dans le jardin de sa grand-mère.

Il devient tueur en série (serial killer)

Après ce premier meurtre le Serial Killer Dahmer passe 9 années sans tuer. Puis il va passer les dix années suivantes à tuer et à dépecer ses victimes.

La plupart du temps, il attirait ses victimes dans son appartement en leur promettant de boire ou de prendre des drogues ensemble. Une fois qu’ils étaient inconscients, il les tuait en les étranglant ou en leur brisant la nuque. Il découpait ensuite leurs corps en morceaux et les conservait dans son réfrigérateur ou les dissolvait dans un baril d’acide. Dahmer buvait le sang de certaines de ses victimes et mangeait leur chair. Il gardait également des souvenirs macabres des corps, comme des crânes ou des torses décapités.

Le tueur cannibale, Dahmer, a été pris en 1991 après que sa dernière victime, Tracy Edwards, s’est échappée de son appartement. Edwards avait été attiré chez Dahmer sous la promesse d’une bouteille d’alcool, mais il s’est rapidement rendu compte que quelque chose n’allait pas. Il s’est échappé et a alerté les policiers, qui ont arrêtés Dahmer peu de temps après. Lorsque les policiers ont fouillé l’appartement de Dahmer, ils ont découvert plusieurs têtes humaines dans le réfrigérateur et des corps en morceaux dissous dans un baril d’acide.

Le serial killer (tueur en série) Jeffrey Dahmer a été condamné 957 ans de prison, ce qui correspond à 17 fois la peine de perpétuité, pour ses 17 meurtres d’hommes et garçons. Il aurait pu être condamné pour plus de meurtres, mais certaines preuves avaient été perdues ou détruites.

Le tueur cannibale

Jeffrey Dahmer a attiré ses victimes chez lui, où il les tuait et les dépeçait, puis les conservait dans des bocaux ou les dévorait. Les restes humains ont été retrouvés dans son appartement, notamment des têtes conservées dans des sacs en plastique. Il a également avoué avoir pratiqué des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur certains cadavres.

Le tueur Jeffrey Dahmer était connu pour ses pratiques macabres, notamment pour décapiter ses victimes et garder leurs crânes comme trophées. Il a également pratiqué des actes de cannibalisme sur certaines de ses victimes.

Le Cannibale Jeffrey Dahmer a attiré ses victimes en leur offrant des boissons alcoolisées, puis il les droguait avant de les tuer. Dahmer habitait seul et travaillait comme préparateur de produits chimiques dans une usine de Milwaukee.

Le fameux et tristement célèbre tueur cannibale a été arrêté pour la première fois en 1981 pour avoir agressé un jeune homme et pour exhibition sexuelle, mais il a été libéré avec un sursis et mise à l’épreuve.

Cannibale de Milwaukee a ensuite commis plusieurs meurtres au cours des années suivantes, mais il n’a pas été capturé avant 1991.

Ryan murphy

Ryan Murphy est un producteur, scénariste et réalisateur américain connu pour ses travaux dans la télévision et le cinéma. Il est le créateur de plusieurs séries télévisées à succès, dont « Nip/Tuck », « Glee » et « American Horror Story ». Il a également réalisé plusieurs films, dont « Running with Scissors » et « Eat Pray Love ».

Il est né en 1965 à Indianapolis, dans l’Indiana. Il a grandi dans une famille catholique pratiquante et il a étudié au collège catholique local.

Ryan Murphy a ensuite fréquenté l’université Northwestern, où il a obtenu un diplôme en théâtre. Après avoir quitté l’université, Murphy est allé à Los Angeles pour percer dans l’industrie du divertissement.

Murphy a commencé sa carrière comme scénariste pour la télévision. Il a ensuite signé un contrat avec la 20th Century Fox Television pour créer sa propre série tournée devant un public, « Popular », qui a été diffusée pendant deux saisons sur The WB Network.

Le réalisateur Ryan Murphy est ensuite passé à la Fox Broadcasting Company, où il a créé la série tournée devant un public « Nip/Tuck ».

La série, qui mettait en vedette Dylan McDermott et Julian McMahon, a été un succès commercial et critique.

Série qui évoque d’ailleurs un Serial Killer pendant plusieurs saisons de la série laissant penser que l’un des personnages principaux est un tueur en série. Un retour aux sources avec cette série finalement.

Evan Peters l’acteur qui incarne Jeffrey Dahmer

Evan Peters est un acteur américain né le 20 janvier 1987 à St. Louis, dans le Missouri. Il est surtout connu pour son rôle de Tate Langdon dans la série télévisée American Horror Story.

Peters a également joué dans plusieurs films, dont Kick-Ass, X-Men: Days of Future Past et Safelight.

Ce n’est donc pas le premier rôle de Peters mais après le visionnage du premier épisode certainement son plus grand rôle avec cette série Netflix.