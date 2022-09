Netflix vous propose une sélection de films incontournables à voir absolument.

Parmi lesquels : « L’Intrusion », « Day Shift », « Oxygène », « The Gray Man », « Me Time : Enfin seul ? », « Nos cœurs meurtris », « Carter », « Spiderhead », « Persusasion », « Incantation » et « 365 jours l’année d’après ».

Découvrez la liste des meilleurs films à voir sur Netflix en ce moment :

Day Shift

Un père issu de la classe ouvrière veut simplement offrir une bonne vie à sa fille. Son travail subalterne d’assainissement de piscine dans la vallée de San Fernando n’est pourtant qu’une façade. En plus de son travail normal, il chasse des vampires en tant que membre d’un gang mondial de chasseurs.

Date de sortie : 12 août 2022

Genre : Comédie

Durée : 1h 54m

Réalisateur : J. J. Perry

Budget : 100 millions de dollars

Bande originale : Tyler Bates

Casting :

Jamie Foxx – Bud Jablonski

Meagan Good -Jocelyn Jablonski

Snoop Dogg -Big John Elliott

Dave Franco -Seth

Karla Souza -Audrey San Fernando

Natasha Liu Bordizzo – Heather

Oxygène

Une jeune femme qui a perdu la mémoire et n’a aucune idée de la façon dont elle s’est retrouvée emprisonnée dans une boîte de la taille d’un cercueil se réveille seule dans une capsule cryogénique. Elle devra retrouver la mémoire pour s’échapper de ce cauchemar alors que la réserve d’oxygène commence à diminuer.

Durée : 1h 41m

Genre : Science fiction, Thriller, Drame

Date de sortie : 12 mai 2021

Réalisateur : Alexandre Aja

Budget :

Bande originale : Robin Coudert

The Gray Man

Recruté dans une prison fédérale par Donald Fitzroy, Court Gentry, également connu sous le nom de Sierra Six, et doté du surnom de code « Gray Man », est un tueur à gages hors pair. Malheureusement, Lloyd Hansen, son ancien employeur de la CIA, a fait de Gentry sa cible et est déterminé à le trouver et à le tuer. Dani Miranda, un agent, assure ses arrières, et il en aura besoin.

Durée : 2h 2m

Genre : Action, Thriller

Date de sortie : 22 juillet 2022

Réalisateurs : Joe Russo, Anthony Russo

Budget : 200 millions de dollars

D’après l’œuvre originale de : Mark Greaney

Me Time : Enfin seul ?

Un père au foyer connaît sa première période de loisirs personnels depuis des années. Il fait l’effort d’entrer en contact avec son ancien meilleur ami pour un week-end transformateur lorsque sa femme et ses enfants sont absents.

Durée : 1h 41m

Genre : Comédie

Date de sortie : 26 août 2022

Réalisateur : John Hamburg

Budget :

Nos cœurs meurtris

Une chanteuse et compositrice en herbe, Cassie Salazar, et un soldat américain, Luke, tombent éperdument amoureux malgré leurs nombreuses différences et contre tous les obstacles.

Durée : 2h 2m

Genre : Romance, Drame

Date de sortie : 29 juillet 2022

Réalisatrice : Elizabeth Allen

Bande originale : Blake Neely, Tony Kanal

Budget :

Carter

Deux mois après le début d’une pandémie mortelle en provenance de la DMZ qui a déjà ravagé les États-Unis et la Corée du Nord, Carter se réveille. Une bombe mortelle dans la bouche, un dispositif mystérieux dans le crâne et une voix dans l’oreille lui donnant des instructions pour éviter d’être tué sont tout ce dont il a dû se souvenir de son histoire. Alors qu’il est poursuivi de près par la CIA et le coup d’État nord-coréen, Carter est propulsé dans une opération secrète.

Durée : 2h 12m

Genre : Science fiction, Action, Thriller

Date de sortie : 5 août 2022

Réalisatrice : Jeong Byeong-gil

Bande originale : Blake Neely, Tony Kanal

Budget : 30 milliards de KRW

Spiderhead

Les prisonniers auront bientôt la possibilité de se porter volontaires comme sujets médicaux afin de réduire leur peine. L’un d’eux commence à douter de la véracité de ses sentiments alors qu’il teste une nouvelle substance capable de produire des sentiments amoureux.

Durée : 1h 47m

Genre : Science fiction, Thriller

Date de sortie : 11 juin 2022

Réalisatrice : Joseph Kosinski

Bande originale : Joseph Trapanese

Budget :

Persuasion

Anne Elliot, une femme passionnée, vit avec sa famille. Mais les Elliot sont au bord du gouffre. À 27 ans, Anne, une femme solitaire, choisit d’épouser Frederick Wentworth. C’est l’homme qu’elle a rejeté qui revient avec des remords et est déterminé à reconquérir son cœur. Anne doit alors prendre une décision cruciale.

Durée : 1h 49m

Genre : Romance, Drame

Date de sortie : 8 juillet 2022

Réalisatrice : Carrie Cracknell

Bande originale : Blake Neely, Tony Kanal

D’après l’œuvre originale de : Jane Austen

Adaptation de : Persuasion

Budget :

Incantation

Li Ronan a été maudite il y a six ans pour avoir désobéi à un décret religieux. Elle doit maintenant protéger sa fille des répercussions de ses choix.

Durée : 1h 51m

Genre : Epouvante, Horreur

Date de sortie : 18 mars 2022

Réalisatrice : Kevin Ko

Bande originale : Rockid Lee

Budget : 5,7 millions de dollars

365 Jours : l’année d’après

Massimo Torricelli, un jeune mafioso sicilien, prend la tête de la famille lorsque son père est exterminé. Laura travaille dans un hôtel cinq étoiles à Varsovie et est actuellement en vacances en Sicile. Ils se croisent sur l’île en Italie. Massimo a enfin trouvé en Laura la femme de ses rêves. Il l’enlève, l’emprisonne dans un somptueux château et lui donne un an pour tomber amoureux de lui.

Durée : 1h 53m

Genre : Romance

Date de sortie : 19 août 2022

Réalisatrice : Tomasz Mandes, Barbara Białowąs

Bande originale :

Budget :

Netflix propose une gamme de films de qualité, et il y en a pour tous les goûts.

The Gray Man est un thriller captivant avec deux grands acteurs, tandis que 365 jours l’année d’aprés est une histoire d’amour intense et passionné. Spiderhead est un film d’horreur terrifiant, et Incantation est une histoire d’amour merveilleusement romantique. Les cœurs meurtris est un film touchant sur l’amitié et l’amour, et Carter est un film amusant et divertissant.

Ces films sont tous disponibles sur Netflix, et ils sont pour tous les goûts.

FAQ

Question : Quels sont le top 10 des films à voir sur Netflix actuellement ?

Réponse : Le top 10 des films à voir sur Netflix en ce moment sont :

Day Shift, Oxygène, The Gray Man, Me Time : Enfin seul ?, Nos cœurs meurtris, Carter, Spiderhead, Persusasion, Incantation, 365 jours l’année d’après.