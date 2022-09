Vous avez en projet de visiter la Martinique ? Cette île est sans doute l’un des endroits les plus beaux et les plus authentiques au monde. Elle se trouve entre l’Atlantique et la mer de Caraïbes et jouit d’un paysage riche et exceptionnel. De ce fait, la Martinique offre plusieurs sites touristiques et lieux formidables à explorer. Dans les lignes à suivre, découvrez ces endroits et surtout, comment vous y prendre pour les visiter à votre rythme.

Quels sont les lieux incontournables à visiter en Martinique ?

Île hautement enrichie par la nature, la Martinique est un pays que vous ne regretterez certainement pas de visiter. En effet, l’île martiniquaise regorge de plusieurs endroits merveilleux à contempler qui rendront votre voyage mémorable. De plus, plusieurs solutions de déplacement, dont la location de voiture en martinique y sont également disponibles et permettent de visiter ces différents lieux. Ces sites répartis à travers tout le pays révèlent la richesse naturelle et la culture passionnante de cette île.

Le Jardin de Balata

Le Jardin de Balata fait partie des sites touristiques les plus explorés en Martinique avec un nombre annuel de visiteurs qui se rapproche des 160 000. C’est un endroit orné naturellement de fleurs et de nombreuses plantes. En effet, il se localise sur les crêtes de la capitale martiniquaise Fort-de-France et doit sa création au talentueux jardinier Philipe Thoze en 1982. Aujourd’hui, le Jardin de Balata offre à ses visiteurs une longue promenade qui leur permet de contempler la splendeur et la variété de la flore martiniquaise.

Vous pouvez donc y découvrir de multiples espèces de fleurs aussi pétillantes les unes que les autres et des arbres rares. Pour finir, le Jardin de Balata est un cadre attrayant ouvert tous les jours de 9 heures à 18 heures et dont la visite complète peut être faite en 2 heures minimum. Son accès est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans et coûte 12,80 £ pour les adultes ou 7,20 £ pour les enfants de 3 à 12 ans.

La Plage de l’Anse des Salines

L’île martiniquaise dispose de plusieurs plages aussi paradisiaques les unes que les autres. Celles-ci détiennent tout le nécessaire (sable, cocotiers, etc.) pour offrir des moments parfaits de divertissement, de détente et de relaxation. Par conséquent, un séjour digne de ce nom en Martinique doit passer par la visite de ses plages. Toutefois, même si vous ne pouvez pas toutes les voir, la Plage de l’Anse des Salines mérite absolument d’être vue.

En effet, il s’agit de la plage la plus emblématique de l’île. Son eau est de couleur turquoise et est bordée par un sable blond qui offre une grande finesse. On y retrouve aussi de hauts cocotiers courbés. Tous ces éléments font d’elle une plage d’une beauté inqualifiable. Elle est fréquentée aussi bien par les autochtones que par les touristes.

La ville de Saint-Pierre

La commune de Saint-Pierre est une cité historique authentique que vous devez visiter lors d’un voyage en Martinique. Elle reste aujourd’hui témoin de l’histoire touchante et douloureuse de ce peuple. Ce qui l’élève au rang des villes d’Histoire et d’Art reconnues au niveau mondial. Géographiquement, elle est située non loin de la montagne de Pelée à moins de 30 Km de Fort-de-France.

Elle a d’ailleurs été la capitale de la Martinique et avait servi de refuge à la toute première colonie de l’île. En réalité, la ville de Saint-Pierre avait été frappée par une éruption volcanique le 8 mai 1902 et qui l’avait complètement décimée. Il lui a fallu une vingtaine d’années pour s’en remettre. Vous y découvrirez les ruines causées par cette catastrophe et de nombreux monuments historiques.

Quel moyen de déplacement pour les visiteurs en Martinique ?

À l’instar de la plupart des déplacements à l’étranger, il est fort probable que votre voyage en Martinique ait employé le trafic aérien. Vous serez donc sans votre moyen de déplacement personnel tout au long de votre séjour martiniquais. Par conséquent, pour vous déplacer et aller visiter tous ces lieux fantastiques qu’octroie l’île, vous devez recourir à un des moyens de transport proposés.

En effet, plusieurs moyens de déplacement s’offrent à vous durant votre séjour sur l’île martiniquaise. Vous avez le choix entre les taxis et les transports en commun comme le bus. Cependant, le moyen le plus avantageux et le plus efficace est de louer un véhicule.

Pourquoi louer une voiture lors de votre séjour en Martinique ?

La location d’une automobile en Martinique offre de considérables avantages sur les moyens de déplacement traditionnels.

Une manière pratique de visiter tous les endroits que vous désirez en Martinique

L’île est assez vaste et le seul moyen de l’explorer pleinement au cours d’un séjour en Martinique est de se déplacer à bord d’un véhicule personnel comme si vous étiez un autochtone. Concrètement, la location de véhicule vous garantit la visite de tous les lieux que vous voulez en Martinique. En fait, le fait d’avoir une automobile à votre disposition vous permet d’aller n’importe où sur l’île martiniquaise. Cela vous dispense surtout des règles d’arrêt des bus et des taxis.

Un moyen de contrôler vos déplacements

Louer une voiture en Martinique vous permet également d’exercer un contrôle total sur vos déplacements. En fait, ne pas devoir employer les moyens de transport en commun vous permet de vous affranchir de leurs calendriers toujours fixes. En réalité, une voiture personnelle vous offre la possibilité de vous déplacer à votre propre cadence et sans les contraintes d’horaires et d’itinéraire liées aux moyens de déplacement classiques.