– Manix procède au rappel de ses préservatifs masculins Contact Aloe et Total Bliss, qui ont été vendus entre avril 2020 et mai 2022.

– Préservatifs avec une date d’expiration de 5 ans alors que leur date d’expiration réelle n’aurait pas dû dépasser 3 ans.

– Une utilisation après avril 2023, risque d’entraîner la rupture du produit, ce qui pourrait causer des dommages internes.

– N’utilisez pas ces préservatifs et retournez-les plutôt au magasin pour un remboursement ou un échange.

– Si vous avez des questions veuillez contacter le service consommateurs de Manix.

En raison d’un problème d’étiquetage, la marque Manix a lancé un rappel volontaire de ses préservatifs masculins Contact Aloe et Total Bliss, vendus entre avril 2020 et mai 2022. Selon de nouveaux tests, ces produits se périment dans trois ans, contrairement à la durée de conservation de cinq ans indiquée sur l’emballage. Manix a décidé de retirer ces préservatifs du marché et de mettre en œuvre une procédure de rappel afin de protéger la santé de ses clients. Si vous avez acheté l’un de ces produits, veuillez lire attentivement cet avis de rappel pour connaître les démarches à effectuer et les modalités de dédommagement proposées par la marque.

Rappel produit

Nom du produit : Préservatifs masculins Manix

Modèles concernés : Manix Contact Aloe et Manix Total Bliss

Numéro de référence : 2023-01-0044

Nature du rappel : Volontaire

Date de début du rappel : Vendredi 6 janvier 2023

Date de fin du rappel : Dimanche 30 avril 2023

Raison du rappel : Les préservatifs Manix ont été mis sur le marché avec une date d’expiration de 5 ans, mais des nouveaux tests révèlent que la date d’expiration réelle ne devrait pas dépasser 3 ans.

Risque pour le consommateur : il existe un risque de rupture du produit s’il est utilisé après le 30 avril 2023, ce qui pourrait causer des dommages internes. Consultez un médecin et utilisez d’autres formes de contraception pour réduire le risque d’IST ou de grossesse non désirée.

Comportement du consommateur : Cesser d’utiliser le produit, le retourner au point de vente, contacter le service clientèle et détruire le produit.

Modalités de compensation : Remboursement ou échange du produit.

Zone géographique de vente : France entière

Liste des produits : Produits rappelés

Liste des points de vente : Veuillez consulter la liste des distributeurs.

Identification des produits et Conditionnements : Boîte de 12 unités pour Manix Total Bliss, boîte de 14 unités pour Manix Contact Aloe.

Dates de commercialisation : 01/04/2020 au 31/05/2022.

Informations sur la façon de joindre la Marque

Service consommateurs pour la marque Manix : serviceconsommateurs@manix.net

Les mesures prises par Manix

Tous les lots concernés doivent être retirés du marché immédiatement.

Mise en place d’un numéro de téléphone et d’une adresse électronique dédiés pour répondre aux demandes des consommateurs.

Réalisation d’une campagne de communication pour informer le grand public du rappel (affichage en magasin, publicité dans les médias, etc.)

Recommandation de la marque Manix

N’utilisez pas les préservatifs Manix qui ont fait l’objet d’un rappel.

Retournez le produit au point de vente d’origine pour un remboursement ou un échange.

Pour toute question ou demande d’indemnisation, veuillez contacter le service clientèle de Manix.

Pour réduire le risque d’IST ou de grossesse non désirée, consultez un médecin et utilisez d’autres méthodes de contraception.

Conclusion

En raison d’un problème d’étiquetage, la marque Manix a décidé de retirer et de rappeler ses préservatifs masculins Contact Aloe et Total Bliss. Si vous avez acheté l’un ou l’autre de ces produits, il est essentiel que vous cessiez de les utiliser et que vous les retourniez au point de vente où ils ont été achetés afin de recevoir un remboursement ou un échange.

Vous pouvez également contacter le service clientèle de Manix si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander une indemnisation. Pour réduire le risque d’IST ou de grossesse non désirée, consultez un médecin et utilisez d’autres méthodes de contraception. La marque Manix lance une campagne de communication pour informer le public du rappel et met à disposition une adresse électronique pour répondre aux demandes des clients.

FAQ – Foire aux questions

Quels sont les produits rappelés ?

Les préservatifs masculins Manix Contact Aloe et Manix Total Bliss vendus entre avril 2020 et mai 2022.

Quelle est la raison du rappel de ces produits ?

Ils ont été mis sur le marché avec une date d’expiration de 5 ans. Après de nouveaux tests, la date d’expiration réelle ne devrait pas dépasser 3 ans. Par conséquent, il existe un risque de rupture du produit s’il est utilisé après avril 2023. Rupture qui pourrait causer des dommages internes : IST, MST etc…

Quels sont les pays concernés par le rappel ?

Le rappel concerne l’ensemble du territoire français.

Que dois-je faire si j’ai acheté l’un de ces produits ?

Il est essentiel de cesser d’utiliser ces préservatifs et de les retourner au point de vente où ils ont été achetés afin de recevoir un remboursement ou un échange. Vous pouvez également contacter le service consommateurs de la marque Manix. Pour réduire le risque d’IST ou de grossesse non désirée, consultez un médecin et utilisez d’autres méthodes de contraception.

Comment contacter le service consommateurs de la marque Manix ?

Le service consommateurs de Manix est joignable par courriel : serviceconsommateurs@manix.net