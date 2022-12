La quiche lorraine est un plat traditionnel de la cuisine alsacienne et lorraine. C’est une tarte salée composée d’une pâte brisée, d’une couche de crème pâtissière et de lardons fumés. Elle est traditionnellement cuite au four. La quiche lorraine peut se décliner de nombreuses façons : avec du fromage, des oignons, du jambon, de la tomate, des champignons, etc.