Les pastéis de nata (pluriel de pastel de nata) sont des tartes au lait crème (natas) à la pâte filo originaires du Portugal. Elles sont généralement consommées accompagnées d’un café ou d’un thé.

Les pastéis de nata sont préparés à partir d’une pâte filo, une pâte à base de farine et d’eau que l’on étale finement sur une surface plane. La pâte est ensuite repliée plusieurs fois sur elle-même pour former une feuille épaisse que l’on découpe en forme de ronds. Ces ronds sont ensuite posés dans des moules à tartelettes beurrés.

On y verse une crème composée de lait, de sucre, de farine, de jaune d’œuf et de vanille, puis on enfourne et on laisse cuire jusqu’à ce que les tartelettes soient dorées.

Les pastéis de nata sont généralement saupoudrés de cannelle avant d’être servis tièdes pour plus de saveur.

Certains vous diront qu’il s’agit simplement d’un Flan et que nous faisons aussi bien en France ! D’autres ne vont jurer que par se met qui est une pâtisserie à la crème délicieusement savoureuse. A vous de juger en testant cette recette !

Temps

Temps total : 50 min

Préparation : 30 min

Repos : 0 min

Cuisson : 50 min

Informations sur la recette

Prix : Moins cher, Petit Prix

Difficulté : Facile

Ingrédients pour 4 personnes

1 pâte filo ou pâte feuilletée

4 cuillères à soupe de beurre, fondu

1/2 litre de lait

1 cuillère à café de vanille ou zeste de citron

6 cuillères à soupe de sucre

4 cuillères à soupe de farine

8 jaunes d’œuf

1 cuillère à café de cannelle

Sucre Glace

Etapes de préparation

Préchauffez le four à 210 °C (thermostat 7).

Étalez la pâte filo/pâte feuilletée sur une surface plane et couvrez-la d’un linge humide pour éviter qu’elle ne sèche.

Beurrez légèrement 4 moules à tartelettes avec le beurre fondu.

Découpez 4 ronds dans la pâte filo/pâte feuilletée à l’aide d’un emporte-pièce et posez-les délicatement dans les moules.

Mettez le lait, la vanille/le zeste et 3 cuillères à soupe de sucre dans une casserole et portez à ébullition.

Dans un bol, mélangez la farine et les jaunes d’œufs, puis ajoutez ce mélange au lait en remuant constamment.

Versez la crème obtenue dans les moules, saupoudrez de cannelle et enfournez pour environ 20 minutes.

Avant de servir, saupoudrez de sucre glace.

Vins et boissons conseillé(e)s

Un Vinho Verde ou un Dão se marieront parfaitement avec cette pâtisserie portuguaise délicieuse.

Variantes possibles

Il existe plusieurs variantes des pastéis de nata, notamment les pastéis de Belém, qui sont préparés à partir d’une pâte levée et non filo, et les pastéis de Santa Clara, qui ne contiennent pas de cannelle.

Les petits conseils du chef

Si vous n’avez pas de pâte filo sous la main, vous pouvez utiliser une pâte brisée, mais le goût et la texture du plat en seront légèrement modifiés.

Si vous ne trouvez pas de moules à tartelettes, vous pouvez utiliser des ramequins.