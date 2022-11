Augmentation des prix sur la nourriture, l’essence, l’électricité, … le budget est serré cette année ! Que me reste-t-il pour préparer Noël ?

Afin de bien maitriser votre budget Noël je vais vous donner quelques astuces.

Prévoir ses dépenses à l’avance

La première chose à faire est de prévoir toutes vos dépenses et longtemps à l’avance. Comme nous vous l’avons déjà précisé il ne faut rien oublier pour établir votre budget Noël : déco, sapin, loisirs, habillement, repas, cadeaux, … mais également billet de train ou carburant et tickets d’autoroute si vous devez vous déplacer pour aller réveillonner.

Afin de rien oublier relevez toutes les dépenses de l’an passé, par exemple dans un tableau excel, vous aurez ainsi une bonne base de départ.

Puis repérez toutes celles dont vous pouvez vous passer ou que vous pouvez réduire.

Acheter à la bonne période

Pendant le soldes

A présent il est un peu tard pour les soldes, mais pensez-y dès janvier 2023, vous pourriez commencer à stocker des petits cadeaux de Noël à un prix dérisoire.

Black Friday

Black Friday aura lieu vendredi 25 novembre cette année et il se prolonge souvent tout le week-end. Alors, pourquoi ne pas en profiter, ce week-end là, pour chiner toutes les bonnes affaires qui vont vous permettre de maitriser votre budget.

Offrez malin

Acheter de la seconde main

Les magasins et les sites de vente de seconde main sont de plus en plus nombreux et, en cherchant bien, on peut faire de très bonnes affaires qui paraissent comme neuves et serons appréciées en cadeau de Noël.

Offrez des cadeaux faits main

Vous allez y mettre tout votre coeur et votre savoir faire, vous y consacrerez du temps. Le cadeau fait main plait mieux que le cadeau passe-partout acheté à la va-vite.

Faites des échanges

Organiser un échange de cadeaux pour Noël toujours sympa à faire en famille, entre amis ou au bureau.

Organisez un café/tirage au sort : on se réunit autour d’un café, deux cartons ou sacs ont été prévus contenant chacun de petits papiers où sont inscrits les noms des participants, le tirage au sort peut commencer !

Prévoyez un budget maximum, 20€ par exemple.

Précisez que le cadeau devra être original et peut être fait main.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 42 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.