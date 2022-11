Si vous n’avez jamais essayé les pommes de terre hasselback, vous allez vous régaler. Ces délicieuses pommes de terre sont coupées en tranches fines, puis cuites au four jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. Elles sont parfaites pour un plat d’accompagnement ou un apéritif.

Pour préparer les pommes de terre hasselback, commencez par préchauffer votre four. Ensuite, lavez des pommes de terre et coupez-les en fines tranches, en veillant à ne pas les couper entièrement. Placez les pommes de terre sur une plaque à pâtisserie et badigeonnez-les d’huile d’olive ou de beurre fondu. Faites-les cuire jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. Servez-les chaudes avec votre sauce préférée pour encore améliorer cette super recette.

Temps de préparation

25 min

Temps de repos

0 min

Temps de Cuisson

45 min

Difficulté de la recette

Facile

Prix de la recette

Prix faible, recette moins cher.

Ingrédients pour 4 personnes

4 pommes de terre

10 cl d’huile d’olive

2 gousses d’ail

4 brins de thym

4 brins de romarin

40 g de beurre

Sel et poivre du moulin

Etapes de préparation

Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). Laver les pommes de terre, sans les éplucher, et les essuyer soigneusement. Sur une planche, les poser côte à côte et, à l’aide d’un couteau bien aiguisé, pratiquer de fines tranches en les laissant entières sur 2 cm environ de la base. Dans un petit bol, mélanger l’huile d’olive, les gousses d’ail, le thym et le romarin, et assaisonner de sel et de poivre. A l’aide d’un pinceau, badigeonner généreusement les pommes de terre de ce mélange. Dans un plat allant au four, les disposer côte à côte et parsemer de noisettes de beurre. Enfourner pour 45 minutes environ. A mi-cuisson, sortir le plat du four, ouvrir la porte et, à l’aide d’un pinceau, badigeonner à nouveau les pommes de terre du mélange à l’huile. Laisser cuire à nouveau jusqu’à ce que les Hasselback potatoes soient dorées et croustillantes. Avant de servir, parsemer de quelques gouttes de jus de citron.

Vins conseillés

Côte du rhône, Sancerre, Pouilly-Fumé

Variantes possibles

Vous pouvez accompagner vos Hasselback potatoes de viande, de poisson ou de légumes.

Les petits conseils du chef

Pour une meilleure prise des saveurs, n’hésitez pas à laisser mariner vos pommes de terre quelques heures avant de les mettre au four.