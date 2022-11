Denzel Washington est un acteur, réalisateur et producteur américain né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon, dans l’État de New York. C’est l’un des acteurs les plus bankables du moment, avec un salaire de 20 millions de dollars par film. En 2016, il est classé au 8e rang des acteurs les mieux payés de Hollywood.

Top 15 des choses à savoir sur Denzel Washington

Il est le fils d’un père pasteur et d’une mère esthéticienne et a huit frères et sœurs.

Denzel Washington a fréquenté l’université Fordham où il a joué au football et s’est spécialisé dans le journalisme et non dans le cinéma.

Denzel Washington voulait devenir médecin et à fait Théâtre juste afin d’obtenir de bonnes notes.

Denzel Washington a échoué à sa première audition et il expliquait d’ailleurs cette expérience à l’université de Pennsylvanie dans un formidable discours d’anthologie pour motiver les jeunes étudiants à croire en leurs rêves.

Denzel a commencé sa carrière d’acteur à Broadway dans la pièce A Soldier’s Play.

Son premier grand rôle au cinéma a été dans le film Carbon Copy en 1981.

Denzel Washington a rencontré sa femme sur un tournage du téléfilm Wilma.

Denzel Washington est le père de quatre enfants avec sa femme Pauletta Pearson Washington.

Il est un fervent chrétien et a parlé de sa foi à plusieurs reprises.

Denzel Washington possède une immense fortune, il est d’ailleurs l’acteur le mieux payé de 2022 avec 82 millions d’euros et sa fortune est estimé à 245 millions d’euros.

En 2022, Denzel a reçu la médaille présidentielle de la liberté des mains du président Joe Biden.

Denzel Washington a aidé Chadwick Boseman à devenir acteur en payant pour un programme d’été de théâtre. Comme le disait Chadwick Boseman lui-même sans Denzel Washington pas de Black Panther.

La vie de Denzel Washington

Washington a fait ses débuts à Broadway dans « Checkmates » en 1988, avant de faire ses débuts au cinéma dans « Carbon Copy » la même année. Il a ensuite joué dans plusieurs films populaires, tels que « Glory » (1989), « Malcolm X » (1992), « The Pelican Brief » (1993), « Philadelphia » (1993), « The Hurricane » (1999) et « Training Day » (2001), pour lequel il a remporté l’Oscar du meilleur acteur. En plus de ses nombreux succès au box-office, Washington est également réalisateur et producteur. Son premier film en tant que réalisateur, « Antwone Fisher », est sorti en 2002.

Denzel Washington est considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération. Il a été nommé l’homme le plus sexy du monde par People magazine en 1996 et a été classé comme le deuxième meilleur acteur de tous les temps par la revue Empire en 2015. En 2016, il a reçu le prestigieux prix Cecil B. DeMille Award aux Golden Globes.

Ses films marquants

American Gangster

En 2007, Denzel Washington a incarné Frank Lucas, un gangster new-yorkais des années 1970, dans le film American Gangster. Le film, réalisé par Ridley Scott, est inspiré de l’histoire vraie de Frank Lucas, un dealer de drogue qui a réussi à se hisser au sommet de la hiérarchie du crime grâce à son ingéniosité et à sa brutalité.

Déjà Vu

En 2006, Denzel Washington a joué dans le film Déjà Vu, un film de science-fiction réalisé par Tony Scott. Le film raconte l’histoire d’un agent fédéral (Denzel Washington) qui tente de prévenir un attentat terroriste grâce à la technologie du « déjà vu ».

The Equalizer

En 2014, Denzel Washington a joué dans The Equalizer, un film d’action réalisé par Antoine Fuqua. Le film raconte l’histoire d’un ancien agent secret (Denzel Washington) qui utilise ses talents de tueur pour protéger une jeune femme (Chloë Grace Moretz) des mains d’un gang de criminels russes.

Training Day

En 2001, Denzel Washington a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du flic corrompu Alonzo Harris dans le film Training Day. Le film, réalisé par Antoine Fuqua, raconte l’histoire d’un jeune policier (Ethan Hawke) qui est entraîné par un flic expérimenté (Denzel Washington) dans les bas-fonds de Los Angeles.

Ses thèmes de prédilection

Denzel est connu pour aborder des thèmes controversés dans ses films. En 2003, il a joué dans le film « The Manchurian Candidate », qui traitait de l’assassinat de JFK. En 2005, il a joué dans « American Gangster », qui racontait l’histoire vraie du trafiquant de drogue Frank Lucas. En 2007, Denzel a joué dans « The Great Debaters », qui traitait du racisme aux États-Unis. Et en 2012, il a joué dans « Flight », qui traitait de l’alcoolisme.

Denzel Washington est également connu pour son activisme social. En 2010, il a créé la Denzel Washington Foundation, qui vise à fournir une aide financière aux écoles et aux programmes de tutorat pour les jeunes afro-américains. En 2013, il a rejoint le conseil d’administration de l’ NAACP. Et en 2015, il a été fait Commandeur de la Légion d’honneur par le président François Hollande.

La manière dont il travaille

Washington est connu pour être un acteur très technique et pour préparer ses rôles avec soin. Il étudie les habitudes et les manières de parler de son personnage, afin de rendre son interprétation aussi crédible que possible. En plus de ses nombreuses heures de pratique, il suit souvent des cours de théâtre ou de diction pour parfaire son jeu.

Denzel Washington est également connu pour son travail acharné sur le plateau. Il arrive souvent avant les autres acteurs et travaille sans relâche jusqu’à ce que le tournage soit terminé. Sa discipline et sa détermination ont inspiré beaucoup de gens, y compris ses collègues acteurs.

Malgré son succès, Washington est resté humble et modeste. Il a déclaré que son but en tant qu’acteur était simplement de raconter des histoires qui touchent les gens et les font réfléchir. Washington espère que ses films inspireront les spectateurs à prendre le temps de réfléchir aux problèmes de la société et à trouver des solutions ensemble.

Denzel Washington est l’un des acteurs les plus respectés de sa génération

En 2001, il a incarné le rôle-titre dans le film biographique « Ali », sur la vie du boxeur Muhammad Ali. Washington est également apparu dans plusieurs films d’action, dont « Crimson Tide », « Man on Fire » et « Safe House ». En 2016, il a joué dans le film de super-héros « Suicide Squad ».

Denzel Washington est considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération. Il a été salué pour son talent et sa versatilité, et est souvent cité comme un exemple de professionnalisme et de dignité. On le considère également comme un excellent réalisateur et producteur. En 2002, il a fondé la production company Rubicon Entertainment. Parmi les films qu’il a produits figurent « Antwone Fisher » et « The Great Debaters ».

