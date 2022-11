Ce plat est originaire de la France et plus précisément de la région de Bretagne. Il est généralement servi en entrée mais peut aussi faire office de plat principal.

L’huître gratinée est un plat à base d’huîtres cuites au four et nappées d’une sauce au fromage.

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD