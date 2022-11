Lorsqu’il s’agit de pneus de voiture, il existe un grand nombre de marques différentes parmi lesquelles choisir. Mais laquelle est la meilleure ?

Voici une liste des 15 meilleures marques de pneus de voiture pour 2023. En allant de Michelin à Vredestein en passant par Hankook. Sans différencier dans ce top le meilleur du pneu été ou du pneu hiver.

Top 15 des meilleures marques de pneus auto 2023

Michelin

Bridgestone

Goodyear

Pirelli

Continental

BF Goodrich

Dunlop

Hankook

Kleber

Debica

Nokian

Yokohama

Esa-Tecar

Kumho

Vredestein

Michelin

Michelin est une entreprise française de pneumatiques fondée en 1889.

L’entreprise est surtout connue pour ses pneus haut de gamme, qui sont utilisés sur une variété de véhicules, y compris les voitures, les camions et les motos.

Les pneus Michelin sont connus pour leurs excellentes performances et leur durabilité.

Bridgestone

Bridgestone est une entreprise japonaise de pneus fondée en 1931. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour les voitures et les camions. Les pneus Bridgestone sont connus pour leur excellente adhérence et leur maniabilité.

Goodyear

Goodyear est une entreprise américaine de pneus fondée en 1898. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour les voitures et les camions. Les pneus Goodyear sont connus pour la longévité et la durabilité de leur bande de roulement.

Pirelli

Pirelli est une entreprise italienne de pneus fondée en 1872 . L’entreprise appartenant maintenant à ChemChina produit une large gamme de pneus haute performance pour les voitures et les motos. Les pneus Pirelli sont connus pour leur excellente adhérence et leur maniabilité.

Continental

Continental est une entreprise allemande de pneus fondée en 1871. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour les voitures et les camions. Les pneus Continental sont connus pour leur excellente adhérence et leur maniabilité dans toutes les conditions météorologiques.

Dunlop

Dunlop est une entreprise britannique de pneus fondée en 1889. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour les voitures et les motos. Les pneus Dunlop sont connus pour leur excellente adhérence et leur maniabilité dans toutes les conditions météorologiques.

Hankook

Hankook est un fabricant de pneus sud-coréen fondé en 1941. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour voitures de tourisme, SUV et camions. Les pneus Hankook sont connus pour leurs excellentes performances et leur durabilité.

BF Goodrich

BF Goodrich est une entreprise américaine de pneus qui a été fondée en 1870. L’entreprise appartenant maintenant à UTC Aerospace Systems produit une large gamme de pneus pour tous les types de véhicules, y compris les voitures, les camions et même les avions ! Les pneus BF Goodrich sont connus pour leurs excellentes performances et leur durabilité.

Kleber

Kleber est une entreprise française de pneus qui a été fondée en 1911. L’entreprise appartenant maintenant à Michelin produit une large gamme de pneus pour tous les types de véhicules, y compris les voitures, les camions et les motos. Les pneus Kleber sont connus pour leur excellente adhérence et leur maniabilité.

Nokian

Nokian est une entreprise finlandaise de pneus qui a été fondée 1988 avec des origines en 1898 avec la fabrique de caoutchouc de Finlande. L’entreprise appartenant maintenant à Bridgestone produit une vaste gamme de pneus pour tous les types de véhicules, y compris les voitures, les camions et même les bicyclettes ! Les pneus Nokian sont connus pour leurs excellentes performances et leur durabilité.

Debica

Debica est une entreprise polonaise de pneus qui a été fondée en 1937. L’entreprise appartenant maintenant à Goodyear produit une large gamme de pneus pour tous les types de véhicules, y compris les voitures, les camions et même les bus ! Les pneus Debica sont connus pour leur excellente adhérence et leur maniabilité.

Yokohama

Yokohama est une entreprise japonaise de pneus qui a été fondée en 1917. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour tous les types de véhicules, y compris les voitures, les camions et même les trains ! Les pneus Yokohama sont connus pour leurs excellentes performances et leur durabilité.

Esa-Tecar

ESA-Tecar est une société italienne de pneus qui a été fondée en 1974. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour tous les types de véhicules, y compris les voitures, les camions et même les voitures de course ! Les pneus ESA-Tecar sont connus pour leur excellente adhérence et leur maniabilité.

Kumho

Kumho est une entreprise de pneus sud-coréenne qui a été fondée en 1960. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour tous les types de véhicules, y compris les voitures, les camions et même les bus ! Les pneus Kumho sont connus pour leurs excellentes performances et leur durabilité.

Vredestein

Vredestein est une entreprise néerlandaise de pneus qui a été fondée en 1909. L’entreprise produit une large gamme de pneus pour tous les types de véhicules, y compris les voitures, les camions et même les tracteurs ! Les pneus Vredestein sont connus pour leur excellente adhérence et leur maniabilité.

Dans cet article, nous avons examiné pneus de voiture des fabricants durant toute l’année 2022 afin de vous indiquer qui seront les 15 meilleures marques de pneus de 2023 selon l’avis des experts et les notes et avis des internautes.

Nous avons pris en compte divers facteurs, notamment les performances, la durabilité, la fiabilité et le prix, pour établir notre liste. Toutes les marques du classement fabriquent d’excellents pneus et sont sûres de satisfaire vos besoins.

Quelle que soit la marque que vous choisissez, veillez à prendre soin de vos nouveaux pneus et ils dureront des années !