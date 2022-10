Les lasagnes sont originaires d’Italie et plus précisément de la région de la Lombardie. La recette est apparue au Moyen Âge et était à l’origine un plat très simple composé de pâtes à la farine et d’eau, cuites dans l’eau bouillante et servies avec du fromage râpé. Au fil du temps, les lasagnes ont été adaptées à de nombreuses régions d’Italie et sont maintenant connues dans le monde entier.

La recette la plus célèbre est probablement celle des lasagnes à la bolognaise, composée de pâtes, de sauce tomate, de viande hachée et de fromage.

Cette recette présente de nombreux avantages : c’est une recette savoureuse, une recette qui permet d’avoir de quoi manger moins cher et un plat qui ne nécessite pas de grandes connaissances en cuisine.

Ingrédients pour 4 personnes

1 aubergine

1 courgette

1 poivron rouge

1 oignon

3 tomates

150 g de fromage râpé

1 boîte de sauce tomate

12 feuilles de lasagne

Huile d’olive

Sel

Poivre

Etapes de préparation

Préchauffez votre four à 180°C.

Lavez et coupez les légumes en petits dés.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse et faites-y revenir l’oignon.

Ajoutez les légumes et faites-les cuire pendant 10 minutes.

Ajoutez les tomates et la sauce tomate et laissez mijoter pendant 20 minutes.

Pendant ce temps, cuisez les lasagnes dans l’eau bouillante salée pendant 10 minutes.

Égouttez-les et rincez-les à l’eau froide.

Dans un plat de cuisson, disposez une première couche de sauce tomate.

Ajoutez une couche de lasagnes, puis une couche de fromage râpé.

Renouvelez les couches jusqu’à épuisement des ingrédients.

Terminer par une couche de sauce tomate et de fromage râpé.

Laissez reposer 2 heures et même une nuit au frais.

Enfournez pour 30 minutes de cuisson.

Servez chaud.

Temps de préparation

1h

Temps de repos – Temps de réservation

2h (une nuit c’est encore mieux)

Temps de cuisson

35min

Temps total

3h35

Vins conseillés

Les lasagnes aux légumes du soleil se marient parfaitement avec un vin rouge fruité comme un Merlot ou un Gamay.

Variantes possibles

Vous pouvez ajouter d’autres légumes comme de la courgette ou des poivrons. Vous pouvez également ajouter de la viande hachée à la sauce tomate.

Les petits conseils du chef