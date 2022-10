N’oubliez pas d’ajouter de la crème au four pour éviter que le dessus des cannellonis ne devienne sec pendant la cuisson de votre recette de cannellonis à la mimolette.

Vous pouvez ajouter quelques lardons dans la sauce tomate pour plus de croquant comme dirait Cyril Lignac.

Beaucoup plus simple à remplir qu’un tube de cannelloni préfabriqué, les cannellonis à base de pâte fraîche sont fantastiques et c’est une recette moins chère à déguster.

Les spécialités italiennes comme les cannellonis peuvent être préparées de différentes manières. Voici donc une recette assez simple et adaptée avec goût qui ravira toute la famille avec une garniture très appréciée.

