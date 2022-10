Ces saucisses lentilles carottes oignons sont un plat complet et équilibré. Les saucisses sont cuites à la poêle et servies avec des lentilles et des légumes. Ce plat est idéal pour un dîner en semaine. C’est également une recette moins chère et rapide à préparer.

Ingrédients pour 4 personnes

4 saucisses de votre choix

1 oignon

2 carottes

250 g de lentilles

1 bouillon cube de volaille

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre

Etapes de préparation

Épluchez et émincez l’oignon. Épluchez et coupez les carottes en rondelles. Faites chauffer l’huile dans une cocotte. Ajoutez l’oignon et faites-le cuire 5 minutes à feu doux. Ajoutez les carottes et faites cuire 10 minutes. Ajoutez les lentilles et le bouillon cube. Portez à ébullition et laissez cuire 20 minutes à feu doux. Pendant ce temps, faites cuire les saucisses à la poêle. Réunissez les saucisses les carottes, les lentilles et l’oignon et faites mijoter pendant 15 minutes. Salez et poivrez le plat. Servez les saucisses avec les lentilles et les carottes.

Temps de préparation

20 Minutes

Temps de cuisson

50 minutes

Vins conseillés

Ce plat se marie très bien avec un vin rouge. Nous vous conseillons un Côtes du Rhône.

Variantes possibles

Vous pouvez ajouter d’autres légumes à ce plat comme des poireaux, des courgettes ou des aubergines. Et si le coeur vous en dit quelques pommes de terre.

L’été vous pouvez préparer les saucisses au barbecue au préalable pour ajouter un goût particulier et sublimer votre plat de saucisse lentilles.

Les petits conseils du chef

Si vous n’aimez pas les saucisses, vous pouvez aussi faire ce plat avec d’autres viandes comme du bœuf Bourguignon ou du coq au vin.