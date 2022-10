Le gâteau au yaourt est une recette simple et rapide à réaliser, très appréciée des enfants comme des grands et qui est moins chère que d’autres recettes de gâteaux. On dit qu’il aurait été créé par hasard par une ménagère des années 1970 qui aurait oublié d’ajouter des œufs à sa préparation. Aujourd’hui, il existe de nombreuses variations de ce gâteau, à la rhubarbe, aux fruits confits, aux pépites de chocolat…

Ingrédients pour 4 personnes

1 yaourt

1 pot de sucre

1 pot d’huile

3 pots de farine

1 sachet de levure chimique

des fruits confits, des pépites de chocolat… (facultatif)

1 noix de Beurre

Etapes de préparation

Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). Dans un saladier, mélangez le yaourt, le sucre, l’huile et la farine. Ajoutez la levure et mélangez à nouveau. Beurrez un moule à cake. Versez la préparation dans le moule à cake et enfournez au four pour 30 minutes. Laissez refroidir le gâteau avant de le déguster.

Temps de préparation

5min

Temps de cuisson

30min

Temps total

35min

Vins conseillés

Ce gâteau se marie très bien avec un vin blanc moelleux ou un vin rouge fruité en fin de repas après un bon fromage.

Variantes possibles

Vous pouvez ajouter à votre préparation des fruits confits, des pépites de chocolat ou encore de la cannelle, mais pour nous la préférence va pour un peu de confiture ou alors en trempant le gâteau dans un bol de chocolat chaud.

Les petits conseils du chef

Pour un gâteau plus moelleux, vous pouvez ajouter à votre préparation quelques gouttes d’arôme vanille.