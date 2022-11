Le filet de bœuf en croûte est un plat à base de bœuf et de pain, cuit au four. Le filet de bœuf est entouré de pâte feuilletée ou de pain, et cuit au four. Une recette qui va ravir vos papilles et vos convives.

Ingrédients pour 4 personnes

1 filet de boeuf de 1 kg

150 g de lardons fumés

1 oignon

4 champignons de Paris

25 cl de vin rouge

1 feuille de laurier

4 brins de thym

20 cl de crème fraîche

100 g de moutarde à l’ancienne

1 pâte feuilletée

1 œuf

Sel

Poivre

Etapes de préparation

Préchauffer le four à 180 °C (thermostat 6).

Dans une sauteuse, faire revenir les lardons avec l’oignon.

Ajouter les champignons et poursuivre la cuisson 5 min.

Déglacer avec le vin rouge, ajouter le laurier, le thym et laisser mijoter 10 min.

Retirer le laurier et le thym, ajouter la crème fraîche et la moutarde à l’ancienne.

Assaisonner.

Dans une cocotte allant au four, déposer le filet de bœuf.

Recouvrir de la préparation aux champignons.

Couvrir d’une feuille de papier cuisson et enfourner pour 1 h.

Au bout de ce temps, sortir le filet de bœuf de la cocotte et le déposer sur un plan de travail.

Préchauffer le four à 200 °C (thermostat 6-7).

Abaisser la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné.

Déposer le filet de bœuf au centre et refermer la pâte en soudant bien les bords.

Déposer sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson.

Dessiner des rainures à l’aide d’un couteau sur toute la surface de la pâte.

Badigeonner de jaune d’œuf.

Enfourner pour 20 à 30 min en surveillant la coloration de la pâte.

Sortir du four et laisser reposer 5 min avant de découper et servir.

Vins conseillés

Prendre un bon vin rouge comme un Bordeaux.

Variantes possibles

On peut remplacer le filet mignon de bœuf par un autre morceau de boeuf comme un faux-filet ou un entrecôte.

On peut aussi remplacer le vin rouge par de la bière brune.

Les petits conseils du chef

Si vous n’avez pas de pâte feuilletée, prenez du pain de mie et formez une petite boule. Étalez au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 1 cm environ.