Le vin chaud, boisson hivernale par excellence, composée de vin rouge et d’épices et sucrée avec du miel ou une autre substance sucrée. Le vin chaud est la recette parfaite pour noël par exemple. Lors des marchés de noël, des fêtes et des soirées froide en extérieur le vin chaud aux épices sera votre allié bonne humeur, joie, douceur et chaleur.

Ingrédients pour 4 personnes

1 litre de vin rouge

1 orange

1 citron

4 clous de girofle

4 g de cannelle en poudre

4 g de badiane

2 g de gingembre en poudre

60 g de sucre

Etapes de préparation

Dans une casserole, mettez le vin, l’orange, le citron, les clous de girofle, la cannelle, la badiane, le gingembre et le sucre.

Portez le tout à ébullition, puis réduisez le feu et laissez infuser pendant 10 minutes.

Versez le vin chaud dans des verres et servez aussitôt.

Vins conseillés

Ce vin chaud se marie très bien avec un vin rouge tannique comme un Saint-Emilion ou un Pomerol.

Variantes possibles

Vous pouvez ajouter quelques morceaux de fruits secs comme des abricots ou des pruneaux.

Les petits conseils du chef

Si vous n’aimez pas le goût de l’alcool, laissez infuser le vin chaud pendant une heure avant de le servir.