Vous pouvez préparer ce plat à l’avance et le réchauffer avant de servir.

La variété de la plante de la famille des cucurbitacées appelée courge musquée , parfois appelée courge cacahuète ou courge butternut par simple anglicisation donne ici en gratin une recette qui va ravir grands et petits.

