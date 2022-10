L’omelette c’est moins cher et à notre époque c’est donc un repas idéal. L’omelette de pommes de terre permet de cuisiner rapidement un repas pas cher, bon et qui en plus vous donne de l’énergie pour un moment. Et c’est un plat qui se mange chaud et qui vous réchauffe donc mais qui peut aussi se manger froid le matin après une soirée qui aurait fini tard.

Ingrédients pour 4 personnes

6 œufs

1 gousse d’ail

6 tomates cerises

12 oignons nouveaux

300 g de pommes de terre

Huile d’olive

Sel et poivre

Etapes de préparation

Epluchez les pommes de terre, puis coupez-les en rondelles épaisses d’un centimètre.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et ajoutez-y les rondelles de pommes de terre.

Comptez environ 10 minutes de cuisson à feu moyen en retournant de temps à autre les rondelles pour qu’elles dorent uniformément.

Pendant ce temps, cassez les oeufs dans un saladier, ajoutez-y l’ail haché, le sel et le poivre, et battez le tout à l’aide d’une fourchette.

Une fois les pommes de terre cuites, égouttez-les et laissez-les refroidir quelques minutes avant de les ajouter aux oeufs battus.

Ajoutez également les tomates cerises coupées en deux et les oignons nouveaux émincés.

Remuez le tout délicatement pour ne pas écraser les pommes de terre, puis versez la préparation dans la poêle.

Laissez cuire l’omelette pendant 10 minutes environ, puis placez-la sous le grill du four quelques minutes pour qu’elle dore.

Servez chaud.

Temps de préparation

15 Minutes

Temps de Cuisson

25 Minutes ( 10 minutes pour faire cuire les rondelles de pommes de terre, 10 minutes pour faire cuire l’omelette à la poêle puis 5 à 10 Min au four pour la faire griller)

Vins conseillés

Riesling (Alsace)

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie (Loire)

Pouilly-Fuissé (Bourgogne)

Variantes possibles

Vous pouvez accompagner votre omelette de pommes de terre d’une salade verte assaisonnée à l’huile d’olive et au vinaigre balsamique un délice.

Les petits conseils du chef

Si vous n’aimez pas l’ail, vous pouvez le remplacer par de la ciboulette. Vous pouvez l’agrémenter de gruyère pour ajouter du fondant mais attention le fromage augmente le coût de la recette et de préférence ne prenez pas du râpé le prix au kilo est bien trop cher.