La quiche est un plat lorrain par excellence, vous savez la fameuse quiche lorraine. Mais voici une version Alsacienne modifiée et composée d’une pâte brisée, d’œufs, de crème fraiche, de fromage, de lardons et de divers ingrédients selon les envies. La quiche aux trois fromages, pommes de terre et saumon est une recette moins cher riche en goût.

Les trois fromages s’harmonisent à merveille avec le saumon fumé et les pommes de terre. C’est un plat complet qui peut se servir à tout moment de la journée chaud ou froid.

Ingrédients pour 4 personnes

1 pâte brisée

3 œufs

300ml de crème fraiche

100g de fromage râpé

100g de saumon fumé

2 pommes de terre

Etapes de préparation

Préchauffer le four à 210°C.

Faire cuire les pommes de terre à la vapeur.

Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte.

Ajouter les œufs, la crème fraiche, le fromage râpé, le saumon fumé et les pommes de terre.

Enfourner pour 20 à 30 minutes.

Temps de préparation

30min

Temps de cuisson

20min

Temps total

50min

Vins conseillés

Un vin blanc sec comme un Sancerre – Un vin blanc moelleux comme un Monbazillac.

Variantes possibles

Afin de varier les plaisirs vous pouvez ajouter du jambon, ou encore ajouter des légumes et bien entendu utiliser d’autres fromages.

Les petits conseils du chef

Le chef vous conseille d’utiliser de la crème fraiche épaisse ou de la crème fraiche liquide. Vous pouvez également ajouter un peu de muscade pour plus de goût dans votre recette de la quiche aux trois fromages pommes de terre saumon.