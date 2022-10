Il est possible de garnir les crêpes de différents ingrédients : jambon, oeuf, légumes, etc.

Les crêpes farcies au fromage frais et épinards peuvent être accompagnées d’un vin blanc sec ou d’un vin rosé.

Notre recette de crêpes farcies au fromage frais et épinards se servira chaude ou froide mais uniquement en plat.

Elles peuvent être servies en plat principal ou en dessert et même en goûteur. Certains adore les crêpes pour un brunch et cette recette s’y prête particulièrement.

La crêpe est un plat traditionnel originaire de Bretagne. Elle est composée de farine, de lait, d’œufs et de sel. La pâte est ensuite cuite dans une poêle à crêpes bien chaude. Les crêpes sont un plat moins cher qui peut se garnir de différents ingrédients : fromage, jambon, œuf, légumes, etc.

Recette des crêpes farcies au fromage frais et épinards

