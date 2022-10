L’entrepreneuriat est l’une des meilleures alternatives pour se soustraire du cercle vicieux du chômage. Raison pour laquelle 995900 nouvelles entreprises ont été créées en France en 2021, selon les statistiques de l’INSEE, ce qui équivaut à une augmentation de 17% par rapport à 2020. Toutefois, avant d’obtenir le statut d’entrepreneur, vous devez évidemment créer officiellement votre société. Une phase cruciale au cours de laquelle vous aurez besoin de vous faire accompagner par un expert-comptable. Focus sur les missions d’un tel spécialiste à cette étape de votre projet.

Expert-comptable : qui est-ce ?

Avant de dévoiler l’aide que peut apporter un expert-comptable, à l’instar de https://www.fiduciaire-yadan.fr/ à un entrepreneur lors de la création société, il faut d’abord définir ce métier. En effet, il s’agit d’un professionnel généralement chargé du contrôle et de la gestion des comptes d’une entreprise. L’exercice de cette profession libérale est conditionné par 8 années d’études après le BAC dont 5 ans de formation théorique et 3 ans de stage pratique obligatoires. Ceci étant, il convient de revenir sur ses compétences lors du processus de formalisation de l’entreprise. À cet effet, il faut préciser que ses interventions se déclinent en trois différentes catégories : celles relatives aux formalités de la pré-création, de la création proprement dite et de la post-création de sociétés. Quoi qu’il en soit, vous aurez besoin d’un expert-comptable pour les tâches suivantes.

Élaboration des prévisions financières

Pour la réussite de votre projet entrepreneurial, vous devez concevoir un business plan. Ce document décrit les moyens à mettre en œuvre pour la création et la pérennisation d’une entreprise. Il se décompose en trois grandes parties, dont les prévisions financières. Lesquelles renseignent sur les besoins de financement et permettent de déterminer le montant des charges de fonctionnement. L’élaboration d’un tel document relève justement des compétences d’un expert-comptable.

Détermination du régime juridique de la société

La rentabilité de votre future entreprise dépend en grande partie, du statut juridique pour lequel vous avez opté. Étant un spécialiste de la fiscalité d’entreprise, l’expert-comptable saura donc vous orienter vers une solution adaptée à vos besoins. Dans le même temps, il est en mesure de vous conseiller également sur votre statut social. Autrement dit, il vous aidera à opérer le meilleur choix dans ce sens. Grâce à son éclairage, vous saurez alors si vous avez intérêt à être un salarié ou non de votre propre société.

Accomplissement des formalités d’officialisation de l’entreprise

Une fois le business plan établi, le statut social du dirigeant et le régime juridique de la société déterminée, vous pouvez envisager les démarches d’enregistrement de la société. Ici aussi, l’aide d’un expert-comptable vous sera d’une grande utilité. Dans ce cadre, celui-ci s’occupera de la déclaration des statuts ainsi que de l’élaboration d’un pacte d’actionnaires.

Gestion de la comptabilité de la société

Il s’agit d’ailleurs du cœur de métier de l’expert-comptable qui doit s’occuper de l’élaboration du bilan annuel, des différents versements fiscaux et de l’établissement des états financiers d’une entreprise fonctionnelle. Par ailleurs, il forme les membres du service financier sur les principes de l’orthodoxie financière, afin d’éviter d’éventuels redressements fiscaux à l’entreprise.