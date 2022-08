La technologie, en général, a changé la façon dont nous vivons et travaillons aujourd’hui, et nulle part ailleurs cela n’est plus évident que dans le secteur de la construction. Les services CAD peuvent être une véritable aubaine pour tout projet, qu’il s’agisse d’architecture, d’ingénierie ou de construction, mais certaines personnes ne comprennent pas encore vraiment les avantages de CAD. Dans cet article, nous allons aborder certains de ces avantages de manière plus détaillée.

Dessiner à l’échelle

L’utilisation de CAD dans un projet de construction permet à nos concepteurs de dessiner tous les éléments du bâtiment à l’échelle, mais aussi de modifier facilement ce dessin. Il devrait être évident pour tout le monde que plus le dessin est à l’échelle et précis, mieux c’est ! Si vous réalisez un dessin manuel en 2D, vous devez déterminer votre échelle avant de commencer et vous y tenir, alors que CAD vous permet d’être un peu plus flexible tout au long du projet et de modifier l’échelle assez facilement.

Facilité d’édition

Comme nous l’avons légèrement abordé dans le paragraphe ci-dessus, il est plus efficace d’apporter des modifications à votre conception en cours de route lorsque vous utilisez la technologie CAD. Apporter des modifications à une conception manuelle peut être un processus assez long, et il peut être tentant de ne pas faire les changements à cause de la difficulté ! Avec l’utilisation d’un programme CAD, les modifications peuvent être apportées rapidement et facilement à chaque étape du processus, ce qui signifie que le produit est toujours le meilleur qu’il puisse être.

Plus de précision

Grâce aux logiciels CAD, chaque mesure peut être ajustée jusque dans les moindres détails, ce qui permet d’obtenir un travail de la plus haute qualité en un minimum de temps. Malheureusement, il arrive souvent que même le technicien le plus compétent en matière de dessin manuel soit incapable d’atteindre le niveau de précision qu’un technicien CAD peut atteindre.

Duplication aisée des conceptions

Si certaines zones d’un bâtiment sont les mêmes tout au long de la conception, le programme CAD permettra au technicien de les reproduire facilement et rapidement. D’un autre côté, faire cela manuellement va prendre un certain temps, ce qui peut représenter une véritable ponction sur les ressources.

Facilité de partage

Les projets de construction sont souvent des projets à grande échelle auxquels participent de nombreuses personnes. L’utilisation d’un système CAD permet de rassembler toutes les informations relatives au projet en un seul endroit et de les partager facilement avec tout le monde. L’époque des classeurs remplis de dessins est révolue. Il suffit désormais de se connecter au système, de rechercher le fichier dont on a besoin et de l’ouvrir rapidement.

Plus de productivité

En résumé, l’utilisation de services CAD rendra toute votre équipe plus productive. L’utilisation d’un système CAD peut vous faire gagner beaucoup de temps et d’argent, car vous pouvez tester les choses en cours de route et les modifier facilement avant qu’elles ne deviennent de gros problèmes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont les services CAD pourraient profiter à votre prochain projet de construction, visitez https://www.archify.ch/fr.