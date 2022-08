Les plantes d’intérieur ont connu des hauts et des bas depuis que les Grecs et les Romains ont commencé à ramener leurs plantes de l’extérieur. Les Victoriens adoraient leurs palmiers en pot et les années 70 n’auraient pas été les mêmes sans fougères et plantes araignées… partout. Le style actuel impose une main plus légère avec les choses vertes – les tiges sculpturales et les plantes succulentes règnent en maître – mais la vérité est la suivante : Les plantes d’intérieur devraient transcender les tendances.

Les bienfaits qu’elles confèrent devraient nous amener à les considérer comme une nécessité plutôt que comme un objet de décoration, car honnêtement, une bonne santé ne devrait jamais être démodée. Et si une bonne santé peut être favorisée par des plantes durables et entièrement naturelles, c’est encore mieux. Vous pouvez d’ailleurs y contribuer davantage en disposant vos plantes sur un porte plante original !

Si vous avez besoin d’être convaincu, voici quelques-unes des façons dont l’introduction de plantes à l’intérieur vous fera du bien.

1. Elles nous aident à respirer

L’inspiration apporte de l’oxygène au corps et l’expiration rejette du dioxyde de carbone. Pendant la photosynthèse, les plantes font en quelque sorte le contraire. Elles absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l’oxygène, ce qui fait des plantes et des hommes d’excellents partenaires en matière de gaz. Les plantes contribuent à augmenter les niveaux d’oxygène, ce que notre corps apprécie.

Mais voici quelque chose à savoir : Lorsque la photosynthèse s’arrête la nuit, la plupart des plantes changent de mode de fonctionnement et absorbent de l’oxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Cependant, quelques plantes spéciales – comme les orchidées, les plantes succulentes et les broméliacées épiphytes – inversent le scénario et absorbent le dioxyde de carbone tout en libérant de l’oxygène. En d’autres termes, utilisez ces plantes dans les chambres à coucher pour que l’oxygène continue à circuler la nuit.

2. Elles aident à lutter contre les maladies

En plein air, les racines des plantes puisent de l’eau dans la nappe phréatique, qui s’évapore ensuite à travers les feuilles au cours d’un processus appelé transpiration. Des études montrent que cela représente environ 10 % de l’humidité présente dans l’atmosphère. La même chose se produit à la maison (sans la partie nappe phréatique), ce qui augmente l’humidité intérieure.

Bien que cela puisse sembler peu attrayant pendant les mois chauds et humides, c’est un cadeau pendant les mois plus secs ou si vous vivez dans un climat aride. Des études menées par l’Université agricole de Norvège montrent que l’utilisation de plantes dans les espaces intérieurs réduit l’incidence de la peau sèche, des rhumes, des maux de gorge et des toux sèches. D’autres recherches révèlent qu’une humidité absolue plus élevée est propice à une diminution de la survie et de la transmission du virus de la grippe.

3. Elles assainissent l’air

La NASA a consacré beaucoup de temps à la recherche sur la qualité de l’air dans les environnements clos, ce qui est logique. Des recherches approfondies menées par l’agence spatiale ont permis de découvrir un nouveau concept d’amélioration de la qualité de l’air intérieur, dans lequel les plantes jouent un rôle central : « Les feuilles et les racines des plantes sont utilisées pour éliminer des traces de vapeurs toxiques à l’intérieur de bâtiments hermétiques. De faibles niveaux de produits chimiques tels que le monoxyde de carbone et le formaldéhyde peuvent être éliminés des environnements intérieurs par les seules feuilles des plantes ».

En ce qui concerne la relation entre les plantes et les voyageurs de l’espace, la NASA note que les plantes « nourrissent l’organisme lorsqu’elles sont consommées et améliorent la qualité de l’air intérieur. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone de l’air pour produire de l’oxygène que les êtres humains peuvent respirer.

Selon l’agence, certaines des meilleures plantes purificatrices d’air sont les suivantes :

Le pothos doré (Scindapsus aureus)

Le lierre anglais (Hedera helix)

Chrysanthème (Chrysanthemum morifolium)

La marguerite gerbera (Gerbera jamesonii)

Palmier bambou (Chamaedorea seifrizii)

Dracaena à bord rouge (Dracaena marginata)