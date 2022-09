La lingerie n’est plus l’apanage des femmes. L’homme moderne reconnaît l’importance des sous-vêtements pour se mettre en valeur. Aujourd’hui, les modèles se font toujours plus créatifs pour plaire sans faire l’impasse sur le confort. La lingerie pour homme devient alors un véritable allié séduction, un moyen de pimenter sa vie sexuelle. Voici les meilleurs sous-vêtements pour dévoiler vos plus beaux atouts.

Portez un boxer avec cockring pour booster vos érections

Le boxer pour homme est un classique lorsqu’on désire porter un sous-vêtement confortable. Il s’arrête en haut de la cuisse et attire l’attention sur les muscles de la jambe. Conçu avec des matières douces et près du corps, il est discret et ne laisse pas de marques. Le boxer est une pièce polyvalente qui se porte en toute occasion pour être parfaitement à l’aise dans ses mouvements.

Lorsque le boxer intègre un cockring, le confort s’associe tout de suite au charme et à l’érotique. Le cockring ou anneau pénien est réputé pour prolonger et renforcer l’érection. En effet, il est conçu pour contrôler la circulation sanguine vers l’organe masculin. Ainsi, l’éjaculation est retardée et la taille du sexe augmente. Il suffit d’y faire glisser le sexe au repos, avec ou sans les testicules pour avoir une belle érection. Attention cependant, il est recommandé de porter son boxer après s’être rasé ou épilé.

En dehors de son côté élégant et sexy, le boxer avec cockring doit aussi vous offrir un effet seconde peau. Pour cela, privilégiez les pièces en microfibre stretch pour un maximum de douceur.

Adoptez le string pour homme pour mettre votre fessier en avant

Le string pour homme fait partie des sous vêtements masculins les plus célèbres ces dernières années. De nos jours, les mentalités sont plus ouvertes et les atouts du string le poussent au sommet des tendances. Il n’est plus associé à l’absence de virilité et sa connotation homosexuelle se fait rare. Le string est fièrement porté par tous les hommes, quelles que soient leurs préférences sexuelles.

Cet accessoire est reconnu pour son aspect pratique. En effet, il évite les traces sous les pantalons moulants et offre une excellente liberté de mouvement. Sa capacité à dévoiler les fessiers est appréciée à la fois des femmes et des hommes. D’ailleurs, pour ses dames, un homme qui porte cette pièce s’assume totalement. Une confiance en soi qui décuple l’effet du string et vous rend ultra séduisant. Porter cette pièce de lingerie vous donne une allure sexy, pour le plaisir de votre partenaire. Vos fessiers sont incroyablement mis en valeur, suscitant un effet irrésistible.

Sage ou coquin, le string pour homme s’accorde parfaitement à la virilité masculine. Pour sortir des sentiers battus, vous pourrez choisir le string doté de ficelle fine ou oser le string one side très affriolant.

Le petit plus du slip jockstrap

Le jockstrap est connu dans le monde sportif pour fournir un soutien idéal dans toutes les actions lors des activités physiques intenses. Il est porté par les adeptes de musculation, les athlètes et même les joueurs de rugby. Il se reconnaît principalement à deux bandes latérales placées à l’arrière. Si sa partie avant couvre le sexe, sa partie arrière les expose. Cet aspect est forcément sexy, car la vue des fessiers peut déclencher des envies chez votre partenaire.

Le jockstrap est un instrument idéal pour la séduction, car il offre un galbe fessier attrayant. En le portant, vous aurez des fesses bombées et vous le savez, les femmes adorent les fessiers des hommes. Les fesses font partie des muscles les plus puissants du corps. Ce sont d’eux que provient la force pénétrante. Alors, il arrive que les femmes estiment les capacités d’un homme à travers cette zone.

Vous avez tout intérêt à profiter de l’effet conféré par ce sous-vêtement sulfureux pour optimiser vos atouts de la meilleure manière. Lors de votre choix, privilégiez les matières naturelles et hypoallergéniques comme le coton.

Essayez le harnais pour surprendre votre partenaire

Le harnais est un accessoire tendance qui s’invite sur les plus grands podiums de défilés de mode. Comme on a pu le voir chez Michael Jordan aux SAG Awards 2019, le harnais séduit plusieurs célébrités. En matière sexo, porter un harnais intensifie votre moment à deux. Si votre partenaire vous voit arriver avec cet accessoire qui souligne votre carrure et votre virilité, son excitation sera tout de suite activée.

Les harnais noirs en cuir sont les plus utilisés, généralement pour assouvir des désirs sadomasochistes. Vous pouvez tout de même mettre de la couleur avec un harnais avec capuche rose, jaune fluo ou encore un harnais à motifs camouflage. Pourquoi ne pas vous procurer un harnais en argent pour illuminer la nuit ? Devenez la star de la nuit avec un harnais pailleté pourvu d’une fermeture sur la poitrine, dont la coupe dévoile vos tétons.

Pour les fans de soirée à thèmes, le harnais complet à esprit gladiateur accentuera votre musculature et vous plongera dans l’univers des guerriers. Il y en a de tous les modèles pour répondre précisément à vos fantasmes ou ceux de votre partenaire.

Mettez vos fesses en avant avec le slip empty bottom

Si vous avez de beaux fessiers, n’hésitez pas à les exposer avec un slip fesses nues ! Les hommes qui aiment provoquer adoreront cette pièce de lingerie qui fait un clin d’œil au jockstrap. En effet, il offre le même maintien et le même effet coquin.

Le slip est un classique toujours confortable et adapté à toutes les morphologies. Avec l’empty bottom, le charme de l’homme en slip est optimisé par l’indéniable aspect sexy des fesses nues. La découpe sur les fesses est réalisée de manière à offrir un postérieur rebondi. La poche frontale peu ou totalement couvrante selon les modèles soutient le service trois-pièces.

Le slip fesses nues se décline en une infinité de styles. Laissez un peu de place à l’imagination avec un slip empty bottom en mesh transparent. Pour faire plus discret, mais élégant à la fois, la poche centrale peut être doublée d’un voile contrasté. Très recherché, le slip fesses nues en vinyle brillant comble vos désirs de look fetish. Les hommes apprécient aussi le confort et la liberté de mouvement offert par le slip empty bottom taille basse.

Le côté coquin du boxer avec zip à l’avant

Viril et moderne, le boxer est un intemporel qui rehausse les cuisses tout en étant ultra confortable. Dans le vestiaire sexy des hommes, le boxer se fait plus aguichant avec des matières comme le mesh ou la dentelle. Les coupes généralement ajustées ou longues deviennent échancrées, pour plus de sensualité.

Le boxer sexy est une pièce de lingerie qui attire l’attention sur vos formes. Particulièrement osée, sa version dotée d’un zip à l’avant ajoute du piment aux moments charnels. Il fait monter la température avec cette fermeture qui ne demande qu’à être ouverte. Si vous recherchez un sous-vêtement pour renforcer votre côté séducteur, vous avez trouvé la pièce idéale.

Les modèles bicolores avec un zip de couleur contrastante sont encore plus sexy. Bien que les boxers en cuir ou en microfibre imitant le cuir soient adulés par les hommes, le boxer avec zip se décline en plusieurs autres modèles. Attention cependant, nous vous conseillons de bien vérifier la présence d’une protection anti-pincement au niveau de la fermeture.

Osez porter des sous-vêtements en latex

Si le latex est très connu dans l’univers de la mode, il a également la cote en matière de lingerie masculine. Son intérêt réside d’abord dans son aspect écologique. En effet, il s’agit d’une matière issue de la transformation du suc produit par l’hévéa. En outre, le latex permet de concevoir de la lingerie ultra sexy et brillante, avec un effet félin irrésistible. Les adeptes de soirées fétichistes ne s’en passent pas. Pourtant, les sous-vêtements en latex peuvent être portés par n’importe quel homme qui souhaite suggérer un imaginaire séduisant.

Porter de la lingerie pour homme en latex est un atout pour accrocher le regard de votre partenaire et débrider l’excitation. Le reflet de la lumière sur un boxer ou un jockstrap en latex crée un effet à la fois glamour et sexy. Le latex est une matière qui colle à la peau au contact de la sueur. Il vous emmène à la découverte d’une nouvelle sensation, un effet seconde peau des plus agréables.

De plus, il s’agit d’une matière moulante qui met en valeur les formes du corps. Par ailleurs, la lingerie en latex est très diversifiée. Vous trouverez des modèles classiques ou audacieux de sous-vêtements pour satisfaire toutes vos envies.

Les autres tenues sexy pour homme

Pour séduire, ne vous limitez pas aux sous-vêtements. Les tenues coquines possèdent un potentiel érotique élevé. Associées aux sous-vêtements ou portées seules, elles feront ressortir l’homme incroyablement sensuel en vous. Vous pouvez déjà troquer votre slip avec une jupe sexy ouverte sur le côté ou des jupes à lanières. Vous aimerez les modèles argentés de ces accessoires masculins, parfaits pour apporter de la lumière lors d’une soirée à thème.

Le body recouvre le buste et l’entrejambe, offrant un bon soutien aux organes génitaux sans les comprimer. Il se décline sous des modèles très originaux, conçu pour charmer et séduire. Vous pourrez être séduit par le body string, une tenue près du corps qui rehausse à la fois votre carrure et dévoile les fesses. Certains modèles intègrent la technologie ring up grâce à un cockring pour améliorer l’érection.

Les plus audacieux aimeront le body moulant en mesh extensible, avec finition sans couture, totalement ouvert devant et derrière. Instaurez du romantisme à souhait avec des tenues en dentelle pour souligner votre douceur. Variez les plaisirs avec un look d’été composé d’un débardeur en mesh blanc assorti avec un pantalon conçu dans la même matière. Le choix ne dépendra que de vos envies.

Une sexualité épanouie passe aussi à travers une lingerie masculine qui vous permet de vous affirmer et d’exprimer vos désirs. Choisissez un sous-vêtement ajusté pour mieux profiter de vos moments torrides.