Vous pensiez ne plus jamais revoir Wolverine car Hugh Jackman lui-même annonçait ne plus vouloir renfiler les griffes.

Mais après des années à le travailler au corps Ryan Reynolds vient d’annoncer le retour d’Hugh Jackman en Wolverine dans DeadPool 3 dans une vidéo géniale sur Twitter.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Ryan Reynolds dans DeadPool

Le retour de DeadPool était très attendu c’est donc une grande nouvelle avec une date de sortie pour dans …. Wait for it … 2 ans le 6 septembre 2024.

Mais ce ne fut pas tout rose au départ pour Ryan Reynolds dans le personnage de DeadPool et sa première apparition dans X-men.

Il aura donc ensuite fallu attendre sept ans pour que DeadPool reçoive son propre film après ce caméo raté pour les fans.

Mais à la sortie la prestation de Ryan Reynolds et le personnage vont largement convaincre tout le monde. Et le succès permet au film de rafler 700 millions de billets vers au box-office, ce que fera également la suite 2 ans plus tard encore un succès.

Hugh Jackman en Wolverine

Certains acteurs ont des rôles qui collent à la peau surtout en jouant un personnage de façon récurrente.

Et Wolverine est intimement lié à Hugh Jackman comme Iron Man à Robert Downey Jr.

Wolverine, le plus fameux membre des X-Men, a été incarné neuf fois au cinéma par l’acteur australien. Oui 9 fois entre le premier film en 2000, puis ses expériences en solo et jusqu’à Logan en 2017.

Il avait il y a quelqu’un partager un FanArts, sur les réseaux sociaux, de Wolverine et tous les fans pensaient au retour de l’homme aux griffes en adamantium. Ce qui n’était pas le cas.

Il semblait de moins en moins probable de le voir reprendre son rôle malgré les demandes de Reynolds d’ailleurs.

Surtout qu’il avait bien précisé qu’il arrêtait de jouer Wolverine après le film Marvel Logan car cela lui peser à son âge de devoir manger autant d’œuf et de faire attention à son alimentation, il avait même évoqué précédemment que parfois il avait même peur de faire un infarctus.

Mais il avait précisé

« Je ne veux pas que les gens pensent que je suis désinvolte lorsque je déclare que j’en ai fini avec lui. C’était une période importante de ma vie. »

En réalité, Jerry Seinfeld lui aurait soufflé de procéder (comme il l’avait fait lui avec sa série au sommet de la gloire) afin d’éviter d’user le personnage mais également de saouler les gens à force de ne le voir que dans ce personnage et de s’enfermer dans un personnage.

La demande de Reynolds à Jackman

L’un des passages marquants de la vidéo est la demande de Reynolds qui propose à Jackman de jouer son rôle de Wolverine une fois de plus.

Et la réponse laconique de Jackman qui se barre est juste parfaite !

Whitney Houston inside

La fin de la vidéo est encore plus décalé et drôle avec ce moment en musique sur Whitney Houston et « I will always love Hugh » si si vraiment l’hallucination auditive fonctionne parfaitement !

Des passages hilarants dans la vidéo de Reynolds

D’autres passages sont très drôles comme la demande du retour, la fin avec Whitney Houston, mais également le passage où Ryan Reynolds fait semblant de chercher quoi raconter dans DeadPool 3 et se met en costume Deadpool devant la machine à écrire :

Ou encore ce passage dingue en DeadPool aux toilettes avec un comics assis sur les WC :

Et puis sa petite tasse marchandising DeadPool pour boire de l’alcool :

Hugh Jackman voulait déjà revenir

Officer Dobkowski is doling out incredibly smart career advice for @VancityReynolds. Sharing is caring. pic.twitter.com/r4LWBohQEM — Hugh Jackman (@RealHughJackman) May 1, 2021

En effet Ryan Reynolds évoquait souvent le retour de Wolverine dans Dead Pool mais Hugh Jackman ne faisait que refuser.

Et finalement comme le montre la vidéo sur le compte Twitter de l’acteur l’année dernière c’est lui qui demandait le rôle.

« L’officier Dobkowski vient de donner un conseil incroyablement intelligent pour la carrière de Ryan Reynolds. Lorsqu’on aime quelqu’un, on partage. »

Sur la vidéo on entend Jackman dire : « Je pensais que John allait me mettre une amende, mais il a un message ».

L’officier de police menace alors avec humour :

« Hé Ryan, tu dois inclure ce type dans le casting de DeadPool 3, même si c’est pour un caméo de 10 minutes. Ce serait génial et ça ferait un carton au box-office. » sinon je serais contraint de vous mettre une amende si vous n’obtempérez pas ajoute-t-il !

Finalement les deux voulaient trop rejouer ensemble !

Une vidéo tout aussi drôle de Reynolds et Jackman le buzz continue

Après déjà 35 millions de vues depuis ce matin avec la vidéo du retour de Wolverine, ces deux-là savent faire de la promo, il va falloir tenir le rythme pendant deux ans car nous allons en redemander surtout avec Wolverine dans le MCU.

En effet quelques heures après les deux compères font une vidéo pour répondre à toutes nos/vos questions et expliquer le film. Ce qui tourne finalement à la grosse rigolade. (attention la vidéo contient un gros spoiler si vous n’avez pas vu le dernier Wolverine à savoir Logan en 2017)

Alors envie de revoir Hugh Jackman en Wolverine dans DeadPool 3 avec Ryan Reynolds le 6 septembre 2024 ? Nous oui surtout que le film Coming Hughn (coming soon – arrive bientôt enfin pas trop dans 2 ans)