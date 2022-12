Il existe un certain nombre d’aliments riches en magnésium. Voici une liste des 10 premiers aliments les plus riches en magnésium.

Top 10 des aliments riches en magnésium

Amandes

Epinards

Betteraves vertes

Chocolat noir

Graines de citrouille

Yaourt

Haricots noirs

Flocons d’avoine

Bananes

Amarante

Amandes

Les amandes sont un type de fruit à coque riche en magnésium. Une portion d’une once d’amandes contient 80 mg de magnésium, soit 20 % de l’apport quotidien recommandé. Les amandes sont également une bonne source de fibres, de protéines et de graisses saines.

Epinards

Les épinards sont un type de légume vert à feuilles riche en magnésium. Une portion d’une tasse d’épinards cuits contient 157 mg de magnésium, soit 39 % de l’apport quotidien recommandé. Les épinards sont également une bonne source de vitamines A, C et K, ainsi que de fer et de calcium.

Bette à carde

La bette à carde est un autre type de légume vert à feuilles riche en magnésium. Une portion d’une tasse de bette à carde cuite contient 150 mg de magnésium, soit 38 % de l’apport quotidien recommandé. La bette à carde est également une bonne source de vitamines A, C et K, ainsi que de fer et de potassium.

Le chocolat noir

Le chocolat noir est un type de chocolat riche en magnésium. Une portion d’une once de chocolat noir contient 64 mg de magnésium, soit 16 % de l’apport quotidien recommandé. Le chocolat noir est également une bonne source de fer et de cuivre.

Graines de citrouille

Les graines de citrouille sont un type de graines riches en magnésium. Une portion d’une once de graines de citrouille contient 151 mg de magnésium, soit 38 % de l’apport quotidien recommandé. Les graines de citrouille sont également une bonne source de zinc, de fer et de manganèse.

Yogourt

Le yaourt est un type de produit laitier fermenté riche en magnésium. Une portion de huit onces de yogourt nature contient 47 mg de magnésium, soit 12 % de l’apport quotidien recommandé. Le yaourt est également une bonne source de calcium et de protéines.

Haricots noirs

Les haricots noirs sont un type de légumineuse riche en magnésium. Une portion d’une tasse de haricots noirs contient 60 mg de magnésium, soit 15 % de l’apport quotidien recommandé. Les haricots noirs sont également une bonne source de fibres, de protéines et de folates.

Avoine

L’avoine est un type de céréale riche en magnésium. Une portion d’une tasse de flocons d’avoine contient 60 mg de magnésium, soit 15 % de l’apport quotidien recommandé. L’avoine est également une bonne source de fibres et de nombreux minéraux, tels que le fer, le zinc et le cuivre.

Bananes

Les bananes sont un type de fruit riche en magnésium. Une portion d’une banane moyenne contient 32 mg de magnésium, soit 8 % de l’apport quotidien recommandé. Les bananes sont également une bonne source de potassium et de vitamine C.

Amarante

L’amarante est un type de céréale riche en magnésium. Une portion d’une tasse cuite d’amarante contient 121 mg de magnésium, soit 30 % de l’apport quotidien recommandé. L’amarante est également une bonne source de fibres et de protéines, ainsi que de nombreuses vitamines et minéraux.

Il existe de nombreux aliments différents riches en magnésium. Parmi les meilleurs, citons les amandes, les épinards, les betteraves vertes, le chocolat noir, les graines de citrouille, le yaourt, les haricots noirs, les flocons d’avoine et les bananes. Chacun de ces aliments contient une quantité importante de magnésium qui peut vous aider à atteindre votre apport quotidien recommandé. La prochaine fois que vous voudrez grignoter ou ajouter un peu de magnésium à votre alimentation, essayez l’une de ces options saines et délicieuses !