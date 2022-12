Cette région montagneuse d’auvergne a une histoire riche et imprégnée de culture et abrite certaines des spécialités les plus alléchantes qui feront vibrer vos papilles. Des plats traditionnels aux desserts uniques, voici 21 délicieuses spécialités auvergnates que vous devez absolument essayer.

Top 21 des spécialités d’Auvergne

Truffade

Potée Auvergnate

Aligot

Fromage Fourme d’Ambert

Fromage de Saint-Nectaire

Fromage du Cantal

Bœuf de Salers

Confit de Canard au Foie Gras

Truite Meunière aux amandes

Tripoux Auvergnats

Volaille à la mode d’Auvergne

Le Coq au vin de chanturgue

La Patranque

Jambon Sec Auvergnat

Andouillettes d’Auvergne

Clafoutis aux Cerises (millard)

Le petit salé aux lentilles

Le Pounti

La tartine Auvergnate

La pompe aux pommes

La Piquenchâgne

Truffade

La truffade est un plat à base de pommes de terre et de fromage qui ne manquera pas d’émoustiller vos papilles. On pense que ce plat a été créé par des bergers dans la campagne auvergnate qui mélangeaient des pommes de terre et du fromage sur un feu ouvert. Aujourd’hui, on trouve la truffade dans toute la région, servie avec divers accompagnements tels que du lard ou du jambon.

Aligot

L’aligot est un plat de purée de pommes de terre à l’ail, à la crème et au fromage, originaire d’Auvergne. Les pommes de terre sont bouillies jusqu’à ce qu’elles soient tendres avant d’être écrasées et mélangées avec du beurre, de la crème, de l’ail et du fromage jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. L’aligot est généralement servi en accompagnement de viande telles que le canard ou le porc. Il peut également être consommé seul comme plat principal.

Foie Gras de Canard du Puy-en-Velay

Le foie gras est l’un des plats les plus célèbres de France et il est originaire de la ville du Puy-en-Velay en Auvergne. Cette spécialité utilise du foie de canard qui a été cuit lentement avec des échalotes et du vin blanc avant d’être servi avec des légumes ou des fruits comme des pommes ou des poires pour plus de saveur.

Si vous n’êtes pas trop spécialités auvergnates, et vous passez vraiment à côté de quelque chose. Si vous avez finalement envie d’autre chose que d’un repas qui vient du non loin du cœur des volcans d’auvergne alors sachez qu’il existe par ailleurs beaucoup de spécialités et d’autres régions de France à découvrir :

Les Escargots à la Bourguignonne : Ce plat présente des escargots cuits dans une sauce bourguignonne.

Jambon de Bayonne : Ce jambon est originaire de la région de Bayonne en France et est réputé pour sa saveur.

Choucroute Garnie : Ce plat est composé de choucroute et de différentes viandes, dont le porc et le lard, vive l’Alsace.

Bœuf Bourguignon : Ce ragoût de bœuf est originaire de la région de Bourgogne. Il contient du vin rouge comme l’un de ses principaux ingrédients.

Cassoulet Toulousain : Le cassoulet est un type de casserole française à cuisson lente contenant généralement des haricots blancs, du confit de canard et des saucisses de porc ou du lard.

Quiche Lorraine : Une quiche est une croûte de pâte ouverte remplie d’œufs, de crèmes, de fromage.

Si vous êtes à la recherche d’une cuisine française authentique, vous devez essayer quelques-unes de ces 21 délicieuses spécialités auvergnates ! De la truffade à la civette de lièvre, cette région de montagnes offre un éventail de plats uniques qui émoustilleront vos papilles comme jamais auparavant ! Alors qu’attendez-vous ? Rendez-vous dès aujourd’hui en Auvergne pour vivre une expérience culinaire unique !