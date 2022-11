Si l’on regarde le top 10 des articles les plus vendus à JouéClub la semaine dernière, il est clair que Pokémon règne toujours en maître. Les coffrets Simiabraz et Pomdrapi V occupent les deux premières places, suivis de près par le jeu Skyjo.

Le coffret Pokémon V Premium figure également sur la liste, ainsi que quelques pin’s sur le thème de Pokémon et un jouet Goo Jit Zu Dino. Les grandes marques comme Disney avec Disney Store Mini Brands 5 Surprises Capsule de Zuru et Barbie avec la Barbie Cutie Reveal Cerf Doux de Mattel sont aussi présents.

JouéClub est une chaîne française de magasins de jouets qui propose une grande variété de jouets et de jeux différents pour les enfants de tous âges. Depuis quelques années ils proposent en période de Noël un top des ventes de jeux et jouets afin de vous aiguiller dans vos achats de Noël et suivre la tendance.

Que vous soyez à la recherche des dernières technologies en matière de jeux ou que vous souhaitiez initier votre enfant au monde des jeux de société classiques, Voici le Top 10 Sans ordre particulier, du top 10 meilleures ventes de jouets pour enfants en vente pour Noël 2022 :

« Les premières tendances se dessinent avec une forte demande sur les cartes Pokemon. Il vaudra mieux ne pas attendre le dernier moment pour se les procurer » selon Franck Mathais JouéClub.

Top 10 des meilleures ventes de jouets pour Noël 2022

(selon JouéClub) semaine du 7 au 13 novembre 2022

1. Coffret Pokémon Simiabraz V Asmodee

2. Coffret Pokémon Pomdrapi V Asmodee

3. Skyjo de Magilano

4. Coffret Pokémon V Premium Asmodee

5. Coffret Pin’s Pokémon Carapuce Asmodee

6. Dino Go Swifters Goo Jit Zu de Moose

7. Disney Store Mini Brands 5 Surprises Capsule de Zuru

8. Crazy Chic Salon de tatouage de Clémentoni

9. Barbie Cutie Reveal Cerf Doux de Mattel

10. Music’Kid de Vtech

Les coffrets Pokémon Simiabraz et Pomdrapi V

Ils font tous deux partie de la dernière vague de produits du jeu de cartes à collectionner Pokémon (TCG). Ces coffrets comprennent toutes les cartes et tous les accessoires dont vous avez besoin pour vous lancer dans le TCG, ainsi que quelques articles bonus comme des autocollants et des posters. Si vous cherchez à vous lancer dans le JTC, ou si vous voulez simplement ajouter de nouvelles cartes à votre collection, ces coffrets sont une excellente option.

Le jeu Skyjo

C’est un nouveau jeu de qui a pris d’assaut la France. Si vous êtes à la recherche d’une expérience de jeu nouvelle et passionnante, Skyjo vaut vraiment le coup d’œil. Le jeu de cartes Skyjo est un jeu créé par Magilano et illustré par Alexander Bernhardt. Il est conçu pour deux à huit joueurs âgés de huit ans et plus et prend environ trente minutes à jouer. Le but du jeu est de rassembler des suites de cartes ayant la même valeur, ce qui peut être fait en prenant des cartes de la défausse. Si une colonne de trois cartes a la même valeur, la colonne entière est invalidée.

Le coffret Pokémon V Premium

C’est une autre excellente option pour les fans de la franchise Pokémon. Ce coffret comprend une carte exclusive de Charizard Brillant, trois booster packs et une pièce de monnaie à collectionner. Il est parfait pour les collectionneurs ou les joueurs qui cherchent à ajouter de nouvelles cartes à leur collection.

Le Crazy Chic Tattoo Salon

C’est un nouveau jouet qui permet aux enfants de créer leurs propres tatouages temporaires. Le salon est livré avec trois stylos à tatouage, dix feuilles de tatouages temporaires ainsi que des pochoirs pour ajouter des détails à vos tatouages.

Avec plus de 100 motifs différents, il y en a pour tous les goûts dans le Crazy Chic Tattoo Salon.

Poupée Barbie Cutie Reveal Cerf Doux

Les poupées Barbie Cutie Reveal Snowflake Sparkle Series comprennent 10 surprises, dont une poupée Barbie. Lorsque le coffret est ouvert il révèle, un costume de cerf doux aux bois dorés. Le coffret dispose en outre de quatre sacs mystères.

Le costume de cerf lorsqu’il est retiré lui révèle par ailleurs une poupée Barbie aux longs cheveux roses et aux détails scintillants. Les sacs mystères contiennent une jolie jupe, un bandeau en bois de cerf, un peigne en éponge et un mini cerf.

Les enfants peuvent habiller et accessoiriser la poupée Barbie : le haut du costume est réversible et se transforme en une veste polaire douce tandis que la tête du costume devient un petit lit pour animaux !

Certains éléments peuvent même changer de couleur lorsqu’ils sont exposés à l’eau froide ou chaude.

La poupée Barbie Cutie Reveal est un excellent choix pour Noël cette année, en effet avec tant de surprises incluses dans le jouet, votre enfant sera diverti pendant des heures. Si vous cherchez un jouet qui occupera votre enfant et le rendra heureux, la poupée renne Barbie Cutie Reveal vaut vraiment la peine d’être considérée.

C’est à nouveau le moment de l’année où les pensées se tournent vers les cadeaux de Noël. Si vous recherchez les jouets les plus vendus pour Noël 2022, nous avons ce qu’il vous faut.

Des poupées aux jeux, nous avons rassemblé les dix meilleurs jouets car ils ne manqueront pas de plaire aux enfants comme aux adultes. Alors qu’attendez-vous ? Commencez vos achats dès aujourd’hui