Alors que nous approchons de la fin de l’année 2022, les experts en voyage (comme booking) prédisent déjà les 10 principales destinations de voyage pour l’année. Qu’il s’agisse de nouveaux lieux passionnants ou de vieux favoris, ces endroits sont sûrs de plaire aux touristes de tous âges.

Alors si vous cherchez à ajouter un peu d’excitation à vos projets de voyage pour l’année prochaine, ne manquez pas de consulter cette liste !

Top des destinations les plus tendances de 2023

1. Budva (Monténégro)

2. Bolzano (Italie)

3. Hobart (Australie)

4. Kalambaka (Grèce)

5. Kota Kinabalu (Malaisie)

6. Olomouc (République Tchèque)

7. Pondichéry (Inde)

8. Querétaro (Mexique)

9. Santa Fe (États-Unis)

10. São Paulo (Brésil)

Les 10 destinations les plus prisées en 2023

Budva (Monténégro)

Budva est une ville côtière du Monténégro qui a connu un regain de popularité ces dernières années. La ville est connue pour ses superbes plages, sa vie nocturne animée et ses sites historiques.

Bolzano (Italie)

Bolzano est une ville pittoresque du nord de l’Italie qui abrite certains des plus beaux paysages du pays. De l’architecture aux paysages naturels, il y en a pour tous les goûts à Bolzano.

Hobart (Australie)

Hobart est la capitale de la Tasmanie et l’une des destinations touristiques les plus méconnues d’Australie. La ville abrite des restaurants de classe mondiale, de magnifiques parcs et des vues imprenables sur le front de mer.

Kalambaka (Grèce)

Kalambaka est une petite ville du centre de la Grèce qui abrite certaines des ruines antiques les plus emblématiques du pays. La ville est située au cœur de la région des Météores, connue pour ses spectaculaires falaises rocheuses.

Kota Kinabalu (Malaisie)

Kota Kinabalu est la plus grande ville de Sabah, en Malaisie, et l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Asie du Sud-Est. La ville est connue pour ses plages de sable, sa forêt tropicale luxuriante et sa scène culturelle dynamique.

Olomouc (République tchèque)

Olomouc est une charmante ville universitaire de Moravie, en République tchèque, qui devient une destination de plus en plus en vogue auprès des touristes. La ville possède un centre médiéval bien préservé, une scène culturelle animée et de nombreux restaurants et bars.

Pondichéry (Inde)

Pondichéry était autrefois une colonie française en Inde et conserve aujourd’hui encore une grande partie de son charme colonial. La ville abrite de charmantes rues pavées, une élégante architecture française et certains des meilleurs plats de l’Inde.

Querétaro (Mexique)

Querétaro est une ville coloniale du centre du Mexique qui est en train de devenir une destination touristique à ne pas rater. La ville est connue pour son architecture espagnole bien préservée, sa vie nocturne animée et ses habitants sympathiques.

Santa Fe (États-Unis)

Santa Fe est la capitale du Nouveau-Mexique et l’une des destinations touristiques les plus populaires des États-Unis. La ville est connue pour ses magnifiques bâtiments en adobe, sa scène artistique animée et ses vues imprenables sur les Rocky Mountains.

São Paulo (Brésil)

São Paulo est la plus grande ville du Brésil et l’une des destinations touristiques les plus prisées d’Amérique du Sud. La ville est connue pour sa vie nocturne animée, sa culture diversifiée et sa nourriture délicieuse.

Comme vous pouvez le constater, les destinations touristiques les plus populaires pour 2023 sont très variées. Des petites villes de Grèce et d’Italie aux grandes métropoles du Brésil et des États-Unis, il y en a pour tous les goûts.

Si vous cherchez à voyager dans un endroit nouveau l’année prochaine, l’une de ces destinations répondra certainement à vos besoins. Etonnement la France n’est pas présente dans les destinations les plus tendances de 2023. Le début de la fin de la suprématie des paysages Français sur le tourisme mondial et le record de touristes en France tous les ans ?

Et dîtes nous en commentaires dans quel pays ou quelle ville plus particulièrement du top des destinations 2023 dans le monde vous souhaiteriez vous rendre !