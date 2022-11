Les anniversaires sont censés être un moment de bonheur et de fête, mais pour certaines personnes, c’est tout le contraire.

Qu’ils soient confrontés à un drame familial, à la maladie ou à une très mauvaise journée, les anniversaires de ces personnes ont été tout sauf amusants.

1. « Mon anniversaire était le jour où on a diagnostiqué à mon père un cancer en phase terminale. »

2. « Je me suis réveillé malade et j’ai dû passer mon anniversaire à l’hôpital. »

3. « J’ai découvert que mon ex-petit ami se mariait le jour de mon anniversaire. »

4. « J’ai eu un accident de voiture en allant à ma fête d’anniversaire. »

5. « Mes amis ont tous oublié mon anniversaire. »

6. « Mon cadeau d’anniversaire de ma famille était un voyage pour rendre visite à mon grand-parent malade à l’hôpital. »

7. « Je me suis fait larguer le jour de mon anniversaire. »

8. « Mon gâteau est tombé et tout le glaçage a fini sur le sol. »

9. « J’ai perdu mon travail le jour de mon anniversaire. »

10. « J’ai été volé en rentrant de ma fête d’anniversaire. »

Comment survivre à votre premier anniversaire après une rupture

Si vous êtes aux prises avec une rupture, votre premier anniversaire peut être un moment particulièrement difficile. Voici quelques conseils pour vous aider à le surmonter :

1. N’essayez pas de faire quelque chose de spécial. Prenez la journée comme elle vient et essayez de vous détendre.

2. Faites appel à vos amis et à votre famille pour obtenir du soutien. Ils seront heureux de vous aider de quelque manière que ce soit.

3. Permettez-vous de ressentir vos émotions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Pleurez si vous en avez besoin, et permettez-vous de vous sentir heureux lorsque vous vous sentez bien.

4. Prenez soin de vous émotionnellement et physiquement. Assurez-vous de bien manger et de dormir suffisamment.

Cependant, il y a de l’espoir. Même si votre anniversaire n’a pas été idéal, il existe des moyens de rendre le reste de votre année plus agréable. Voici cinq conseils pour vous aider à surmonter votre premier anniversaire après une rupture.

Comment célébrer votre anniversaire lorsque vous ne pouvez venez de perdre un proche

Perdre un être cher est une expérience incroyablement difficile, et le premier anniversaire après son décès peut être particulièrement dur. Si vous vous sentez accablé et ne savez pas comment célébrer, voici quelques conseils qui pourraient vous aider :

1. Parlez à vos amis et à votre famille de votre proche. Partagez vos souvenirs et vos histoires, et permettez-vous d’être triste.

2. Passez du temps à faire des choses que votre proche aimait. Cela peut aller du visionnage de son film préféré à la visite de son endroit préféré.

3. Écrivez une lettre ou créez un hommage en son honneur. Cela peut être un moyen d’exprimer vos sentiments et de vous souvenir de tous les bons moments que vous avez partagés.

4. Permettez-vous de ressentir toutes les émotions que vous éprouvez. Le deuil peut être imprévisible et il est normal d’avoir de bons et de mauvais jours.

Comment réagir au pire anniversaire

Si vous fêtez un anniversaire qui ne se déroule pas comme vous l’aviez espéré, ne vous inquiétez pas – vous n’êtes pas seul. Voici quelques conseils pour vous aider à rendre cette journée un peu meilleure :

1. Parlez à vos amis et à votre famille de ce qui se passe. Ils pourront peut-être vous apporter leur soutien ou simplement écouter ce que vous avez à dire.

2. Passez du temps à faire des choses qui vous rendent heureux. Cela peut aller de la lecture de votre livre préféré à une promenade dans la nature.

3. Permettez-vous de ressentir vos émotions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Pleurez si vous en avez besoin, et permettez-vous de vous sentir heureux lorsque vous vous sentez bien.

4. Prenez soin de vous émotionnellement et physiquement n’oubliez pas de manger, de boire et également dormir suffisamment.

5. Recherchez du soutien si vous en avez besoin. Il existe de nombreuses personnes qui comprennent ce que vous vivez et qui seront heureuses de vous offrir leur aide.

Les pires cadeaux d’anniversaire des personnes ayant vécu le pire anniversaire

1. Une carte-cadeau dans un magasin qu’ils ne fréquentent jamais.

2. Une carte-cadeau générique dans un restaurant qu’ils n’aiment pas.

3. Des vêtements qui ne leur vont pas bien ou qui ne sont pas du bon style.

4. Un appareil ménager dont ils n’ont pas besoin ou qu’ils ne veulent pas.

5. Quelque chose qui est cassé ou qui nécessite des réparations que le donateur ne peut pas faire lui-même.

6. Des chèques-cadeaux inutilisés du cadeau d’anniversaire de l’année dernière.

7. De la malbouffe ou des bonbons qui les rendront malades plus tard.

8. Un cadeau gag qui n’est pas drôle pour eux et qui n’était pas censé être drôle en premier lieu.

9. Une chose de plus à épousseter ou à nettoyer alors qu’ils ont déjà trop à faire comme ça.

10. De l’alcool si la personne qui fête son anniversaire est mineur.

Conclusion

Si vous vous trouvez dans cette situation, voici quelques conseils pour en tirer le meilleur parti :

« Mon anniversaire était le jour où l’on a diagnostiqué un cancer en phase terminale chez mon père. » Parlez à vos amis et à votre famille de ce qui s’est passé et demandez-leur de partager des souvenirs de votre père ou des histoires à son sujet. Cela aidera à garder sa mémoire vivante et à rendre votre anniversaire plus spécial.

« Je me suis réveillé malade et j’ai dû passer mon anniversaire à l’hôpital. » Demandez à vos amis et à votre famille de vous envoyer des messages ou des vidéos pour vous souhaiter un bon anniversaire. Vous pouvez également mettre en place un chat vidéo en direct afin de pouvoir célébrer avec eux à distance.

« J’ai appris que mon ex-petit ami se mariait le jour de mon anniversaire. » Passez votre journée avec des amis proches qui vous soutiendront dans cette période difficile. Prévoyez une activité que vous aimez faire tous ensemble.

