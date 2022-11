En matière de jouets sexuels, il existe tellement de types et d’options différents qu’il peut être difficile de savoir par où commencer. Si vous êtes à la recherche des meilleurs jouets sexuels pour femmes, hommes ou couples, ne cherchez pas plus loin !

Nous avons établi une liste des 10 meilleurs sex-toys 2023, sur la base de tests d’experts, de vos avis et commentaires sur internet et nos expériences personnelles. Des vibrateurs classiques aux ensembles de luxe pour couples, voici les dix meilleurs jouets sexuels pour tous âges et de tous niveaux d’expérience. Bonne lecture !

Top 35 des meilleurs sex-toys 2023

ArcWave Ion

Black Edition Body wand Ace

Black Edition Rabbit triple stimulation ÖKI

Clara Morgane My Vibrating Secret Egg

Clara Morgane Powerful Wand

Dorcel Perfect Lover Stimulateur Pour Couple

Dorcel Vibromasseur Dorcel Orgasmic Rabbit 24 cm

Dorcel Vibromasseur Real Vibration S Gold Rechargeable

Glamy Finger Mini

Je Joue Mimi Soft

L’As Stimulateur Prostatique Vibrant

L’homme d’aujourd’hui Cockring ultra confort en silicone liquide

Lelo Enigma

Lelo Sona 2 Cruise

Lelo Soraya 2

Lelo Tiani 3

Lovense Lush 3

Puissante Coco

Satisfyer Endless Fun

Satisfyer Pro 2

SilexD Gode Ventouse 17,8 cm

ROMP Switch

Tenga Air-Tech réutilisable

Toute marque Plug débutant Plug-In Générique

ToyJoy Vibromasseur Classic Original

We-Vibe Sync

We-Vibe Chorus

Womanizer Duo

Womanizer Liberty

Womanizer Premium 2

Womanizer Starlet 3

WonderToy Clark Rabbit silicone

WonderToy Diana

WonderToy Wanda stimulateur sans contact

Yoba rabbit Naya

Top 17 des nouveautés sex-toys 2023

Adrien Lastic Caress

Biird Evii

Biird Namii

Coco x Toupie

Fyne Olly

Iroha Rin

Iroha Ukidama

Lelo Dot

Lelo Sila Cruise

Lora DiCarlo Tilt

Love and Care Hera

Satisfyer Heat Wave

Satisfyer double fun

We Vibe Gala

We-Vibe Tango X

Womanizer Duo

Womanizer Marylin Monroe Edition Spéciale

Pourquoi utiliser un sex-toy ?

Pour améliorer votre vie sexuelle

Pour améliorer votre vie sexuelle, l’utilisation d’un jouet sexuel peut être un excellent moyen d’ajouter de l’excitation et de nouvelles sensations au mélange. Qu’il s’agisse d’un vibromasseur sur le clito, d’un anneau pénien pour le faire bander plus longtemps ou d’un stimulateur de la prostate pour lui donner du plaisir anal, l’ajout d’un jouet sexuel peut vraiment faire passer vos ébats amoureux à la vitesse supérieure. Et si vous souhaitez amener votre partenaire à l’orgasme en même temps que vous, il existe de nombreux stimulateurs orgasmiques qui peuvent vous y aider.

Alors pourquoi ne pas ajouter un peu de piment à votre vie sexuelle et essayer de nouveaux jouets ? Vous serez peut-être surpris du plaisir que vous aurez à le faire !

Pour votre satisfaction sexuelle

Il existe de nombreux types de jouets sexuels sur le marché, chacun étant conçu pour fournir un type de stimulation différent. Certaines personnes peuvent hésiter à essayer les jouets sexuels, mais ils peuvent être un excellent moyen d’ajouter de l’excitation et de la nouveauté à votre vie sexuelle. Les jouets sexuels peuvent être utilisés seul ou avec un partenaire, et ils peuvent être un excellent moyen d’explorer votre propre corps ou de nouvelles positions sexuelles.

Si vous envisagez d’essayer les jouets sexuels, il y a certaines choses à garder à l’esprit. Tout d’abord, veillez à choisir un jouet fabriqué à partir de matériaux sûrs pour une utilisation à l’intérieur du corps. Le silicone ou le verre sont deux bons choix. Veillez à lire attentivement les instructions avant d’utiliser un jouet pour la première fois.

Avec un partenaire

Si vous utilisez un jouet avec un partenaire, prenez le temps d’expérimenter et de découvrir les types de stimulation que chacun d’entre vous apprécie. Commencez par des contacts légers, puis passez à des vibrations ou des mouvements plus intenses. N’oubliez pas de communiquer l’un avec l’autre pendant le jeu ; en faisant savoir à votre partenaire ce qu’il aime, vous vous assurez que l’expérience est agréable pour tous.

Pour atteindre l’orgasme

Il ne fait aucun doute qu’un jouet sexuel peut être d’une grande aide lorsqu’il s’agit d’atteindre l’orgasme clitoridien. En fait, selon des enquêtes récentes, près de 70 % des femmes ont besoin d’une stimulation clitoridienne pour atteindre l’orgasme. Par conséquent, si vous souhaitez offrir à votre partenaire la meilleure expérience possible au lit, l’utilisation d’un vibrateur ou d’un stimulateur peut être la solution.

Pour faire monter le désir grâce à la masturbation

Un jouet sexuel peut aider à augmenter le désir par la masturbation. L’utilisation d’un jouet sexuel peut être plus stimulante et créer une sensation plus intense. Cela peut contribuer à augmenter le désir de toucher et d’être touché par votre partenaire. Regarder votre partenaire utiliser un jouet sexuel peut également être très excitant et ajouter un nouveau niveau d’intimité à votre relation.

Pour soulager les douleurs

Il existe sur le marché de nombreux jouets sexuels différents qui peuvent être utilisés pour aider à soulager la douleur. L’un des plus populaires est le vibrateur. Il peut contribuer à stimuler la circulation sanguine et les endorphines, ce qui peut aider à réduire la douleur. Le godemiché est une autre option. Il peut être utile pour exercer une pression profonde, ce qui peut contribuer à réduire la douleur. Enfin, un butt plug peut être inséré dans l’anus pour stimuler et presser les muscles du plancher pelvien, ce qui peut contribuer à réduire la douleur.

Pour mieux dormir et se reposer

Comme mentionné précédemment, les jouets sexuels ont un autre pouvoir magique : celui de vous aider à dormir. Une bonne qualité de sommeil est essentielle pour renforcer notre système immunitaire et améliorer nos capacités cognitives. Les jouets sexuels contribuent à réduire notre anxiété et le risque de dépression grâce à la libération d’endorphines. Cela peut être un excellent moyen d’améliorer votre santé et votre bien-être général.

Comment choisir un sex-toy ?

Si vous êtes à la recherche de votre premier jouet sexuel, il y a quelques éléments à prendre en compte. Le plus important est de choisir quelque chose avec lequel tu te sens à l’aise et qui te fera du bien. Voici quelques conseils pour choisir le sex-toy qui vous convient :

Décidez du type de jouet sexuel que vous voulez

Il existe de nombreux types de jouets sexuels, des godemichés aux vibromasseurs en passant par les accessoires de bondage et les jouets anaux. Choisis celui qui te plaît le plus. Ou encore de sex-toys à utiliser seul(e) à deux où à plusieurs.

Bien choisir en rapport avec la zone de plaisir ciblez également suivant s’il doit cibler le clitoris ou le vagin ou encore si c’est une recherche de plaisir prostatique. Pour chacune des zones à stimuler il existe plusieurs modèles différents.

Tenez compte de votre budget

Le prix des jouets sexuels peut varier de quelques dollars à plusieurs centaines de dollars. Choisissez quelque chose qui correspond à votre budget.

Pensez à la taille et à la forme du jouet

Voulez-vous quelque chose de petit et de discret ou quelque chose de plus grand et de plus élaboré ?

Tenez compte des matériaux utilisés

Tous les jouets sexuels ne sont pas créés égaux – certains sont en silicone ou latex, d’autres en plastique ou même en métal ou en bois. Assurez-vous d’en choisir un qui est sans danger pour le corps et qui ne contient pas de produits chimiques nocifs.

Lisez les avis avant d’acheter

Il est toujours bon de lire des critiques avant d’acheter un jouet sexuel, car cela peut vous aider à prendre une décision éclairée.

A piles ou rechargeable

Lorsque vous recherchez un jouet sexuel respectueux de l’environnement, il est important d’en choisir un qui dispose d’un chargeur USB. En effet, les chargeurs USB n’utilisent pas de piles, ce qui signifie qu’ils ne produisent pas de déchets. De plus, les chargeurs USB sont plus efficaces que les chargeurs à piles et ne consomment donc pas autant d’énergie.

Tenir compte de la marque et de la garantie

Lors du choix d’un jouet sexuel, il est important de prendre en compte la marque et la garantie. Certaines marques sont connues pour leurs produits de haute qualité, tandis que d’autres peuvent avoir un niveau de qualité inférieur. Il est également important de savoir si le jouet bénéficie d’une garantie. Si quelque chose ne va pas avec le jouet, il peut être utile de pouvoir le retourner et d’obtenir un remplacement.

Les différents type de sextoys au top en 2023

Les godemichés

Les Stimulateurs clitoridiens

Les Vibromasseurs wand

Les Vibromasseurs incurvés – recourbés

Les Œufs vibrants

Les plugs (pour l’anal)

Grâce à ces conseils, vous devriez être en mesure de choisir le sex toy idéal pour vous !

We-Vibe Sync

Le We-Vibe Sync est un vibrateur de couple qui peut être porté pendant les rapports sexuels. Il est doté de deux moteurs puissants qui offrent 10 modes de vibration différents. Il est également étanche et fabriqué en silicone sans danger pour le corps.

Lelo Tiani 3

Le Lelo Tiani 3 est un vibrateur de couple qui peut être porté pendant les rapports sexuels. Il propose huit modes de vibration différents et est fabriqué en silicone sans danger pour le corps. Il est également étanche et livré avec une télécommande.

Womanizer Premium 2

Le Womanizer Premium est un stimulateur clitoridien qui utilise la technologie Pleasure Air pour assurer une aspiration et des vibrations douces. Il possède 12 niveaux d’intensité différents et est fabriqué en silicone sans danger pour le corps. Il est également étanche et livré avec un étui de voyage.

Lelo Soraya 2

Le Lelo Soraya 2 est un vibromasseur de luxe qui propose huit modes de vibration différents. Il est fabriqué en silicone sans danger pour le corps et possède un double moteur pour une stimulation accrue. Il est également étanche, rechargeable et livré avec un étui de voyage.

We-Vibe Tango X

Le We-Vibe Tango X est un petit mais puissant vibromasseur qui peut être utilisé pour la stimulation interne et externe. Il possède huit modes de vibration différents et est fabriqué en plastique sans danger pour le corps. Il est également étanche et livré avec un étui de rangement.

Je Joue Mimi Soft

Le Je Joue Mimi Soft est un petit mais puissant vibromasseur qui peut être utilisé pour la stimulation interne et externe. Il possède cinq modes de vibration différents et est fabriqué en silicone sans danger pour le corps. Il est également étanche et livré avec un étui de rangement.

Lelo Sona 2 Cruise

Le Lelo Mona 2 est un vibrateur sonique clitoridien qui propose huit modes de vibration différents. Il est fabriqué en silicone sans danger pour le corps et possède un design incurvé pour une stimulation facile. Il est également étanche, rechargeable et livré avec un étui de voyage.

En conclusion, les jouets sexuels sont un excellent moyen d’améliorer votre satisfaction sexuelle et ils existent dans une grande variété de formes, de tailles, de couleurs et de matériaux. Quel que soit votre budget, il existe certainement un jouet qui répondra à vos besoins.

Utilisez les conseils ci-dessus pour vous aider à choisir le meilleur jouet sexuel pour vous et amusez-vous bien !