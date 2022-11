La période des préparatifs de Noël est particulièrement stressante et, cette année, nous sommes assaillis de messages qui nous informent de la hausse des prix ! Allons nous devoir passer le réveillon de Noël enroulés dans une couette, allons nous devoir nous passer des bons mets que nous avons l’habitude de déguster pour les fêtes ?

Noël doit être magique et doux ! Alors quand faire ses emplettes de Noël afin de ne pas trop se priver ?

Quand acheter les jouets de Noël ?

Bonne nouvelle ! Selon les études nous sommes juste dans la bonne semaine pour acheter les jouets que nous désirons offrir pour Noël. En Effet, nous sommes dans une période où il y reste encore assez de choix dans les magasins, et de nombreux commerçants affichent des prix intéressants en ce moment.

Quand acheter les produits de beauté ?

Vous désirez acheter des cosmétiques et du parfum pour vos proches ? Les experts nous précisent que vous trouverez les prix les avantageux pour votre porte monnaie aux alentours du 25 novembre.

Quand acheter les articles informatique et téléphonie ?

Quand aux ordinateurs, tablettes et téléphones, nos experts sont d’accord pour nous conseiller un achat 2 semaines avant Noël. Ils nous précisent que nous économiserons près de 5% en réalisant ce genre de cadeau à cette période plutôt qu’en novembre.

Et votre beau sapin quand l’acheter ?

Acheter un sapin naturel

Sachant que, d’une part plus vous vous procurerez un sapin à une date proche de Noël, moins vous le payerez cher ; d’autre part plus vous partirez à sa recherche tard en décembre moins vous aurez de chance de trouver « le » sapin qui vous convient. Il peut donc être conseillé d’acquérir votre sapin naturel dans le courant de la première quinzaine de décembre, mais attention c’est à cette période que leurs prix sont les plus élevés.

Acheter un sapin artificiel

Vous ne souhaitez pas passer votre temps à ramasser des aiguilles de sapin ? Vous avez opté pour un sapin artificiel ? Il est préférable de l’acheter le plus tôt possible. Plus nous nous approchons de Noël plus votre sapin artificiel risque de vous coûter cher. Alors, n’attendez pas !

Combien de jours avant le réveillon de Noël ?

Il reste 38 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.