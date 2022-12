Le constructeur automobile américain Tesla a su séduire de nombreuses célébrités, dont certaines sont des inconditionnelles de la marque. Parmi elles, on retrouve notamment l’actrice Cameron Diaz, le mannequin Kate Upton, le chanteur Justin Bieber ou encore le rappeur Jay-Z.

Top 43 des célébrités qui conduisent une Tesla

Voici 43 célébrités qui conduisent une Tesla et qui sont fans de la marque !

Angelina Jolie

Arnold Schwarzenegger

Ashton Kutcher

Ben Affleck

Beyoncé

Blake Griffin

Brad Pitt

Cameron Diaz

Charlize Theron

Danny DeVito

Dustin Hoffman

Ellen DeGeneres

Floyd Mayweather Jr.

Jay Leno

Jay-Z

Jennifer Aniston

Jennifer Garner

Jennifer Lopez

Jim Carrey

John Travolta

Justin Bieber

Kanye West

Kate Hudson

Kate Upton

Kendall Jenner

Khloe Kardashian

Kim Kardashian

Kylie Jenner

LeBron James

Leonardo DiCaprio

Lionel Ritchie

Mark Zuckerberg

Matt Damon

Morgan Freeman

Oprah Winfrey

Rihanna

Shakira

Simon Cowell

Steven Spielberg

Tony Hawk

Tony Stark (Robert Downey Jr.)

Will Smith

George Clooney (plutôt un mauvais ambassadeur cf. ci-après)

George Clooney

L’acteur et réalisateur américain George Clooney est un autre fan de Tesla, enfin avant de devenir le pire ambassadeur. Il possèdait une Tesla Roadster Sport, une voiture électrique sportive dotée d’un moteur de 288 kW et d’une autonomie de 320 km. Clooney a également fait don de 99 000 $ à une associations après la revente de son Roadster.

« J’ai eu une Tesla. J’étais l’un des premiers à rouler avec une Tesla. Je pense que j’étais le cinquième sur la liste. Mais je vous le dis, je me suis retrouvé sur le côté de la route un paquet de fois, et je leur ai dit : Regardez, les gars, pourquoi suis-je toujours coincé. Faites la fonctionner, d’une façon ou d’une autre »

Pourquoi Tesla est La voiture des célébrités ?

Tesla est une entreprise américaine qui fabrique des voitures électriques, des panneaux solaires et des batteries. Tesla a été fondée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning. La Tesla Roadster, la première voiture de Tesla, a été lancée en 2008. En 2012, Tesla a lancé la Model S, une voiture électrique de luxe. En 2016, Tesla a lancé la Model X, un SUV électrique. En 2017, Tesla a lancé la Model 3, une voiture électrique abordable. Tesla est une entreprise qui a su séduire les célébrités.

Les célébrités apprécient les voitures de Tesla pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les voitures de Tesla sont écologiques. En effet, elles ne produisent pas de CO2. De plus, elles sont silencieuses et ne polluent pas l’air.

Ensuite, les voitures de Tesla sont confortables et spacieuses. Enfin, elles sont dotées de nombreuses technologies avancées comme le pilote automatique ou le toit panoramique.

Les célébrités ont un impact important sur les ventes de Tesla. En effet, les célébrités attirent l’attention sur les voitures électriques et incitent les gens à les acheter. De plus, les célébrités donnent une image positive de Tesla et permettent à l’entreprise de se démarquer de ses concurrents.

La nouvelle voiture de luxe à petit prix des célébrités

La Tesla Model S a été lancée en 2012 et est devenue la voiture électrique la plus vendue en Amérique du Nord en 2015. La Model X, un SUV électrique, a été lancé en septembre 2015. En 2016, Tesla a lancé la Tesla Model 3, une voiture électrique abordable pour le grand public.

Les véhicules Tesla sont réputés pour leur design élégant, leur haute technologie et leur performance. Ils sont également très chers. Les prix des Tesla Model S varient de 75 000 $ à 140 000 $. Les SUV Model X coûtent entre 83 000 $ et 138 000 $. La Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus abordable de Tesla, avec un prix de 35 000 $.

Tesla est une entreprise américaine de technologie automobile fondée en 2003. La société fabrique et commercialise des véhicules électriques, des panneaux solaires et des packs de batteries lithium-ion. Tesla Motors est l’une des rares entreprises à avoir réussi à mettre au point une gamme complète de véhicules électriques, allant des voitures de luxe aux SUV en passant par les camions et les semi-remorques.

Les véhicules Tesla sont connus pour leur design élégant, leur haute performance et leur faible consommation d’énergie. Ils sont également dotés de nombreuses fonctionnalités avancées, telles que l’autopilotage, le chargement sans fil et le contrôle vocal.

L’acteur américain Leonardo DiCaprio est l’un des plus grands fans de Tesla. DiCaprio roule en Tesla Model S, une voiture électrique haut de gamme dotée d’un moteur de 85 kWh et d’une autonomie de 640 km.

Jay Leno, l’ancien présentateur du Tonight Show, est un collectionneur invétéré de voitures anciennes et de voitures électriques. Il possède plusieurs Tesla, dont une Roadster Sport et une Model S. Leno est un fervent défenseur de la technologie électrique et a souvent fait la promotion de Tesla sur son talk-show.

L’acteur américain Matt Damon est un autre grand fan de Tesla. Il possède une Tesla Model S, une voiture électrique haut de gamme dotée d’un moteur de 85 kWh et d’une autonomie de 640 km.

L’acteur américain Morgan Freeman possède une Tesla Model S Rouge, une voiture électrique haut de gamme dotée d’un moteur de 85 kWh et d’une autonomie de 640 km. Freeman a été l’un des premiers acteurs à faire la promotion de Tesla sur les plateaux de tournage. Il a souvent fait l’éloge des voitures électriques sur les talk-shows et dans les interviews.

La chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez possède une Tesla Model S une voiture électrique haut de gamme dotée d’un moteur de 85 kWh et d’une autonomie de 640 km. Lopez a été l’une des premières célébrités à faire la promotion de Tesla sur les plateaux de TV.

La Tesla est une voiture électrique de luxe qui compte de nombreux fans parmi les célébrités. Parmi les 33 célébrités qui en possèdent une, on compte notamment Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Jay Leno et Matt Damon. La Tesla est une voiture écologique et performante qui offre une expérience de conduite unique.