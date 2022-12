La cuisine franche-comtoise en 16 spécialités

La Franche-Comté est une ancienne province française située dans le nord-est du pays. La région est célèbre pour ses spécialités culinaires, notamment ses fromages et ses vins. La cuisine franche-comtoise est également connue pour ses plats à base de pommes de terre, de pain et de saucisses. Voici une liste des 16 meilleures spécialités culinaires de Franche-Comté :

La galette comtoise : une galette ronde et plate composée principalement de farine, beurre et eau, parfois garnie d’œufs et/ou fromage râpé avant cuisson au four.

Découvrez les meilleures spécialités culinaires de Franche-Comté

La Franche-Comté est une région située dans l’est de la France, à la frontière avec la Suisse. La cuisine de la Franche-Comté est influencée par les traditions culinaires du nord de la France, de la Suisse et de l’Italie. La région possède de nombreuses spécialités culinaires, notamment les fromages, les saucisses, les pains d’épices et les vins.

Les fromages sont une spécialité culinaire de la Franche-Comté. Le plus célèbre est le comté, un fromage à pâte dure fabriqué avec du lait de vache. Le comté est produit dans les montagnes du Jura français et est souvent servi avec du pain et des fruits secs. D’autres fromages produits dans la région sont le morbier, le comté, le bleu de Gex et le mont d’or.

Les saucisses sont également une spécialité culinaire de la région. La saucisse de Morteau est une saucisse fumée à base de viande de porc et de vin blanc. La saucisse de Montbéliard est une saucisse non fumée à base de viande de bœuf et de vin rouge. Les saucisses sont souvent servies avec des pommes de terre et des légumes.

La Franche-Comté produit également de nombreux vins. Les vins rouges produits dans la région sont le pinot noir, le gamay et le cabernet franc. Les vins blancs produits dans la région sont le chardonnay, le savagnin blanc et le pinot blanc. Les rosés produits dans la région sont le pinot gris et le gamay rosé.