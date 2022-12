La Journée internationale de la raclette est une fête populaire en Suisse, en France et en Italie… C’est une journée pour célébrer la tradition de la raclette, un plat typique de ces pays. La raclette est un fromage à pâte semi-dure, généralement fabriqué à partir de lait de vache. Il est traditionnellement râpé et servi avec des légumes, du pain et des fruits secs. La Journée internationale de la raclette est célébrée chaque année le 13 décembre.

Journée internationale de la raclette : une fête savoureuse

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un gril chauffant pour faire fondre le fromage. Vous pouvez utiliser un gril électrique ou à gaz, mais si vous n’en avez pas, vous pouvez également utiliser un four à micro-ondes. Une fois que le fromage est fondu, vous pouvez le déguster avec du pain et l’accompagnement e le plus populaire à servir avec la raclette: les pommes de terre. Vous pouvez également servir des crudités comme des concombres, des tomates et des poivrons.

Si vous souhaitez ajouter un peu plus de saveur à votre plat, vous pouvez servir des charcuteries comme du jambon cru ou du saucisson. La Journée internationale de la raclette est une excellente excuse pour se réunir entre amis et passer un bon moment ensemble. C’est également l’occasion idéale pour déguster un bon plat traditionnel suisse.

La Journée internationale de la raclette : une tradition ancestrale

La raclette un plat typique de savoie

Journée internationale de la raclette : une dégustation à ne pas manquer

