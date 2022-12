Le vendredi 13 est une date qui suscite de nombreuses croyances et superstitions. Certains y voient une journée de chance, d’autres de malchance. Pourquoi cette date est-elle si spéciale ?

Pourquoi le vendredi 13 est-il considéré comme un jour de malchance ?

Il y a plusieurs explications possibles au fait que le vendredi 13 soit considéré comme un jour de malchance. La première est liée au fait que le 13 est un nombre associé à la mort et à la destruction dans de nombreuses cultures. Dans la tradition chrétienne, par exemple, le 13 est le nombre d’apôtres présents lors de la Cène, lorsque Judas a trahi Jésus. De plus, le Vendredi Saint est le jour où Jésus est mort sur la croix.

Dans certaines cultures, il est également associé au chiffre 6, considéré comme le nombre du diable. Cela peut être lié au fait que, dans la Bible, le diable a tenté Jésus six fois avant de finalement réussir à le faire chuter.

Quelle que soit l’origine exacte de cette superstition, elle est ancrée dans les mentalités et beaucoup de gens ont peur de ce jour. Pour certains, cela signifie qu’ils vont avoir une mauvaise journée ou qu’ils vont rencontrer des difficultés. Pour d’autres, cela va jusqu’à éviter de sortir de chez eux ou de prendre des décisions importantes ce jour-là.

L’origine du vendredi 13 est inconnue, mais il existe plusieurs théories. Une théorie suggère que c’est une combinaison de plusieurs facteurs, notamment le fait que le 13 est considéré comme un nombre porte-malheur dans de nombreuses cultures et que le vendredi est considéré comme un jour de malchance dans certains pays européens. Il existe également une autre théorie selon laquelle le vendredi 13 est associé à la mort de Jésus. Selon cette théorie, il y avait 13 invités à la Cène, et Jésus, le 13ème invité, a été crucifié le lendemain.

Certaines personnes pensent que le vendredi 13 est un jour de chance. Ils croient que si quelque chose de bon se produit ce jour-là, c’est parce que le 13 est considéré comme un nombre porte-bonheur dans certaines cultures. Certains ont même adopté le slogan « Embrassez votre chance » pour le vendredi 13.

Quelles que soient vos croyances, il n’y a aucune preuve scientifique qui indique que le vendredi 13 est un jour porte-malheur ou porte-bonheur. Cependant, si vous avez peur du vendredi 13, vous n’êtes pas seul. Environ 21 millions de personnes rien qu’aux Etats-Unis souffrent d’une phobie appelée triskaïdékaphobie, ce qui signifie qu’ils ont peur du nombre 13.

De plus, selon certains historiens, cette superstition serait née au Moyen-Âge, lorsque les chrétiens étaient très religieux et croyaient fortement aux superstitions. Une autre explication possible est qu’elle serait liée au fait que le 13 était considéré comme un nombre impaire et donc mauvais porteur de chance.

En effet, dans certaines cultures, les nombres impairs étaient associés au diable et à la malchance. Enfin, il existe une dernière explication qui suggère que cette superstition pourrait être liée aux phases lunaires.

En effet, le 13ème jour du mois correspond souvent à la pleine lune et, selon certaines croyances, cette dernière aurait des pouvoirs mystiques et serait donc porteuse de malchance. Quoi qu’il en soit, cette superstition est très répandue et beaucoup de gens ont peur du vendredi 13.

Cependant, il ne faut pas oublier que ce n’est qu’une superstition et qu’il n’y a aucune preuve scientifique qui puisse étayer ces craintes.

Mais d’où vient cette peur ? Il semblerait que cette superstition soit née au Moyen Âge. En effet, le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe IV d’Espagne ordonna l’arrestation de tous les Templiers présents sur son territoire. Cet événement marqua la fin de l’ordre des Templiers, et depuis ce jour, le nombre 13 est associé à la malchance.

De plus, au Moyen Âge, on croyait que le diable était présent partout et qu’il pouvait prendre n’importe quelle forme. On pensait donc que le vendredi 13 était un jour particulièrement propice aux apparitions du diable. Aujourd’hui, bien que les croyances aient changé, le vendredi 13 reste associé à la malchance pour beaucoup de gens. Certains évitent même de sortir de chez eux ce jour-là, de prendre l’avion ou de signer des documents importants.

Pourtant, si l’on en croit les statistiques, le vendredi 13 n’est pas plus dangereux que les autres jours de la semaine. En effet, selon une étude publiée en 2009 par l’assureur Lloyd’s of London, le nombre d’accidents et de sinistres augmente légèrement le vendredi 13, mais cette augmentation est si faible qu’elle est considérée comme négligeable.

En résumé, le vendredi 13 n’est pas plus dangereux qu’un autre jour et il ne faut donc pas y prêter trop attention. Si vous avez peur du nombre 13, essayez simplement de ne pas y penser et de profiter pleinement de votre journée !

Pourquoi le vendredi 13 est-il aussi associé à la chance ?

Le vendredi 13 est une date qui fait frémir plus d’un ! Pourtant, cette journée n’a rien de particulièrement mauvais en soi. Alors pourquoi cette association avec la malchance ? Tout simplement parce que ce jour-là, de nombreux événements ont eu lieu qui ont marqué les esprits et ont été associés à la malchance. Parmi les plus célèbres. Mais le vendredi 13 n’est pas toujours synonyme de malchance.

En effet, cette journée est aussi associée à la chance car elle est considérée comme un jour porteur de bonnes nouvelles et de bonnes fortune. Cette association est due au fait que le 13 est le chiffre porte-bonheur des Chrétiens, puisque c’est le nombre d’apôtres présents à la Cène. De plus, le 13 est aussi un jour favorable pour les amoureux, car c’est la veille du jour où l’on célèbre Saint-Valentin. Ainsi, le vendredi 13 est une journée qui peut être synonyme de chance ou de malchance, selon les croyances et les cultures.

Mais quoi qu’il en soit, cette date reste une journée comme les autres et ne devrait pas être redoutée plus que ça !

Le vendredi 13 est une date qui a toujours été associée à la malchance. Cependant, il semble que cette croyance populaire soit plus forte aux États-Unis qu’ailleurs dans le monde. En effet, seulement 17% des Français croient que le vendredi 13 est une date porteuse de malchance. Pour les Américains, cette croyance est beaucoup plus répandue avec une croyance de malchance à plus de 52%. Le prochain vendredi 13 sera le 13 janvier 2023 !