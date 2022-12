Le nouvel an chinois est une fête très importante en Chine. C’est l’occasion de célébrer la fin de l’année et de se préparer pour l’année à venir. Le nouvel an chinois est l’occasion de se réunir en famille, de manger de la bonne nourriture et de faire des cadeaux. C’est aussi l’occasion de faire de nouvelles résolutions et de se mettre au travail pour l’année à venir.

Le Nouvel An chinois est une fête importante et passionnante célébrée dans le monde entier. Il marque le début d’une nouvelle année selon le calendrier chinois et est également connu sous le nom de « fête du printemps », car il marque le début du printemps. Cette fête annuelle rassemble les familles pour célébrer avec de la nourriture, des décorations, des feux d’artifice, des danses du dragon et bien plus encore.

Les coutumes traditionnelles qui entourent cette fête sont ancrées dans une tradition séculaire et servent à honorer les dieux et les ancêtres tout en apportant de la chance pour l’année à venir. Les célébrations varient d’un pays à l’autre, mais où que vous soyez dans le monde, cet événement unique a forcément quelque chose de spécial !

Le nouvel an chinois, une tradition millénaire

La célébration du nouvel an chinois remonte à plus de 4500 ans. Les festivités sont connues sous le nom de » Fête du Printemps « , et ont lieu pendant la Deuxième Lune du calendrier lunaire chinois. Cette fête est célébrée dans toute l’Asie orientale et même en Occident.

Elle est aussi appelée la » Fête des Lanternes » car elle se termine par un grand défilé de lanternes illuminées qui symbolisent le renouveau et la joie.

La fête du nouvel an chinois est également l’occasion de faire des offrandes aux ancêtres et aux dieux.

Les cérémonies du nouvel an chinois sont très importantes et sont généralement accompagnées de danses, de musique et de feux d’artifice.

Les origines du nouvel an chinois

Les origines du nouvel an chinois sont très anciennes et il y a plusieurs légendes à son sujet. La plus populaire est celle du roi Monsters Nian. selon la légende, Nian était un monstre terrifiant qui terrorisait les villages chaque année au moment du nouvel an. Les villageois ont essayé de se défendre en mettant des banderoles rouges devant leurs portes et en faisant du bruit pour effrayer le monstre.

Cette légende est à l’origine de certaines traditions du nouvel an chinois, comme le port de vêtements rouges, qui est censé repousser le mal, et le fait de mettre des banderoles rouges devant les portes. Les feux d’artifice sont également censés effrayer les mauvais esprits.

La fête du nouvel an chinois, une célébration unique en son genre

Le nouvel an chinois est une fête qui a lieu chaque année au mois de janvier ou février. C’est la plus importante des fêtes chinoises, car elle célèbre le passage à une nouvelle année selon le calendrier chinois. Elle est également appelée « fête du printemps » car elle marque le début du printemps.

Durant cette période, les Chinois ont l’habitude de faire des offrandes aux dieux et aux ancêtres, de nettoyer leur maison pour éloigner les mauvais esprits et de passer du temps en famille.

La fête du nouvel an chinois est également l’occasion de déguster de nombreux plats typiques, notamment le riz cantonnais et les nouilles sautées.

Les traditions du nouvel an chinois

La fête du nouvel an chinois commence généralement le premier jour du premier mois du calendrier chinois, qui est souvent différent du calendrier grégorien. Cette année, le nouvel an chinois commence le 25 janvier 2021 et se termine le 11 février 2021.

Le nouvel an chinois est célébré de différentes manières en Chine et dans d’autres pays du monde. En Chine, la fête est célébrée avec des défilés, des feux d’artifice, des dragons et des lions dansant, des lanternes et des danses folkloriques. Les gens portent souvent des vêtements rouges et jaunes pendant la fête, car ces couleurs sont censées repousser les mauvais esprits. Les gens mangent également une variété de plats traditionnels pendant le nouvel an chinois.

Dans d’autres pays du monde, la fête du nouvel an chinois est célébrée de manière plus modeste. Les gens peuvent regarder des films ou des télévisions spéciales sur la culture chinoise, manger des plats traditionnels ou simplement passer du temps en famille et entre amis. Quelle que soit la manière dont vous célébrez le nouvel an chinois, il s’agit d’une excellente occasion de renouer avec vos racines culturelles ou simplement de profiter d’une belle fête.

Le nouvel an chinois, une fête à ne pas manquer !

Le Nouvel An chinois est un moment merveilleux pour célébrer la fin d’une année et le début d’une autre. C’est l’occasion de renouer avec la famille, d’honorer les ancêtres, de faire des vœux de bonne chance pour l’année à venir et de profiter des mets et activités traditionnels. A

vec ses décorations colorées, ses feux d’artifice, ses danses du dragon et bien d’autres choses encore, il n’est pas étonnant que les gens du monde entier aient hâte de célébrer cette fête spéciale chaque année !

Que vous soyez Chinois ou non, prendre part à ces festivités est un excellent moyen de vivre des échanges culturels et de nouer des relations entre les cultures. Alors pourquoi ne pas vous joindre à nous pour le Nouvel An chinois, alors que nous entrons dans l’année 2023 avec optimisme et espoir ?