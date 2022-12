Fabriquer un tawashi est une excellente astuce pour économiser et préserver l’environnement. Un tawashi est une éponge zéro déchet qui se fabrique à partir de vieux vêtements ou d’autres tissus naturels. Cet accessoire polyvalent peut être utilisé pour diverses activités ménagères, allant du nettoyage des surfaces crasseuses au lavage de la vaisselle. Si cette idée vous séduit, suivez le tutoriel ci-dessous et apprenez comment confectionner votre propre tawashi de manière simple et rapide !

Fabrication d’un Tawashi

Première étape : Préparation

Fabriquez un petit métier à tisser en traçant un carré de 16 cm de côté. Mettez des clous sur chaque côté tous les 2 cm.

Pour cela, vous aurez besoin de 32 clous au total. Cette proposition est juste à titre indicatif, car vous avez la possibilité de personnaliser votre tawashi selon vos envies. Vous pouvez également remplacer la planche et les clous par un carton épais et des punaises à tête longue.

Deuxième étape : Découpe

Pour cette étape, vous pouvez utiliser une chaussette, une manche de chemise longue, une jambe de pantalon ou de collant. Découpez découpez 10 à 16 bandes de tissu, en fonction de la dimension de votre métier à tisser.

Pour un tawashi à deux couleurs, vous aurez à couper 5 à 8 bandes d’une couleur et des bandes similaires d’une autre couleur.

Troisième étape : Assemblage

Pour l’assemblage, accrochez une première série de bandes à la verticale, sur deux clous opposés sur une même ligne. Ensuite, mettez les bandes de la seconde couleur à la perpendiculaire.

Pour cela, passez d’abord sous la bande en place puis dessus et ainsi de suite. La rangée suivante débutera par la bande en place et procédez de la même manière jusqu’à ce que les bandes s’épuisent.

Quatrième étape : Finition

Pour fermer le tawashi, il faudra tresser les bords. Pour ce faire, décrochez une première bande d’une rangée et passez la boucle dans la boucle voisine.

Continuez ainsi jusqu’à ce que vous vous retrouviez au point de départ et terminez en faisant un nœud bien serré.

Quel tissus utiliser pour le DIY Tawashi ?

Vous pouvez utiliser des tissus naturels pour réaliser votre tawashi. Il est recommandé de privilégier les cotons biologiques, le lin ou la laine car ils sont d’excellente qualité et résistent bien à l’utilisation. Vous pouvez également recycler des vieux vêtements pour fabriquer votre tawashi. Pour obtenir un effet plus original, n’hésitez pas à mélanger différentes couleurs et textures ! Cependant, veillez à ce que les tissus soient lavables

Tawashi : comment l’entretenir ?

Pour entretenir votre tawashi et le garder en bon état, il est important de le laver à l’eau tiède avec du savon doux et sans produit chimique. Laissez sécher votre tawashi à l’air libre ou au soleil pour qu’il se désinfecte. Vous pouvez également le passer au four une fois sec afin de le stériliser.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours réutiliser vos chutes de tissu pour créer un nouveau tawashi.

Faire sa vaisselle de façon écologique !

Le tawashi est un accessoire pratique et écologique qui vous permettra de nettoyer votre vaisselle en douceur. Il est particulièrement adapté pour laver les bouteilles, les aliments en conserve ou encore les fruits et légumes sans abîmer leurs surfaces.

Vous pouvez utiliser votre tawashi avec du savon à main ou du savon liquide bio. Pour cela, humidifiez légèrement le tissu et versez une petite quantité de produit sur son centre. Puis frottez doucement.

Tawashi nos derniers conseils

Lorsque vous fabriquez votre tawashi, veillez à ce que la brosse puisse tenir dans votre main et être utilisée facilement. Etant donné qu’il est fabriqué avec des objets naturels, vous pouvez le jeter en toute sérénité car il n’aura aucun impact sur l’environnement.

De plus, vous pouvez fabriquer un tawashi avec des vêtements usagers. Si vous voulez ajouter plus de style et améliorer l’aspect esthétique, vous pouvez utiliser de la laine pour tricoter. Choisissez le point mousse.

Dans tous les cas, vous trouverez différents types de laines pour confectionner un tawashi. Vous pouvez également vous inspirer des divers modèles de tawashi disponibles en ligne et ajouter une petite touche personnelle.

Il, est également possible de trouver des tawashi en fibres naturelles fabriqués avec du sisal. Ce matériau est apprécié pour son extrême résistance et son aspect biodégradable. Un tawashi en fibres naturelles peut vous aider à nettoyer les surfaces très crasseuses. Les tawashi fabriqués en coton sont parfaits pour la vaisselle et le nettoyage de surface qui sont moins sales.

L’un des accessoires les plus utilisés dans une maison est l’éponge. En effet, il faut en avoir une pour la vaisselle, pour le ménage, pour le jardin et pour d’autres usages. Pour économiser et préserver l’environnement, il faudra opter pour un tawashi.

En effet, c’est une éponge zéro déchet que l’on fabrique à partir de vieux vêtements. Cette astuce vous séduit-elle ? Suivez alors le tuto ci-dessus.