Savez-vous que 70 % des sinistres d’un logement sont liés à un dégât des eaux ? On a alors souvent tendance à appeler le premier numéro qui vous tombe sous la main, pour effectuer les réparations. C’est une erreur, car vous pouvez tomber sur un professionnel peu scrupuleux qui va surfacturer l’intervention ou changer des pièces qui ne devraient pas l’être. Ainsi, pour vous éviter des devis exorbitants, nous allons vous donner quelques conseils pour vous permettre de bien choisir votre futur artisan.

Urgence plombier bobigny : conseils pour bien le choisir

Derrière le terme de plombier, en réalité, il se cache une multitude de professions et de spécialités. Dans un premier temps, il faut donc bien définir votre besoin, afin de choisir le professionnel le plus à même de répondre à votre besoin. En effet, un plombier chauffagiste n’interviendra pas sur les mêmes problèmes qu’un plombier multiservice. Avant de fixer un rendez-vous, prenez donc le temps de bien échanger avec le plombier par téléphone, pour savoir s’il est déjà intervenu sur ce type de problème.

D’une manière générale, nous vous recommandons de vous méfier des publicités que vous pouvez recevoir dans votre boite aux lettres ou sur votre parebrise. Avant de contacter le professionnel, vérifiez sur internet les informations concernant la société de l’artisan. Cherchez notamment sous quel code, elle est immatriculée. Regardez aussi l’historique de l’entreprise, puis les avis postés par les clients sur différents sites.

Il est important également (et ce, pour éviter tous problèmes et tous malentendus), de donner le plus de détails possibles sur le problème auquel vous êtes confronté. Bien évidemment, dans ce cas, vous serez en droit d’attendre la même chose du professionnel que vous aurez au bout du fil. En renouvelant cette opération avec plusieurs plombiers, vous pourrez même estimer celui qui vous semble le plus à l’écoute de vos problèmes.

L’étape suivante est tout aussi importante. Nous vous invitons à demander plusieurs devis, évidemment auprès de plusieurs professionnels. L’idée est de pouvoir comparer les tarifs sur une prestation identique. Cela vous permettra de comparer

le tarif horaire

les frais de déplacement

le type de matériel facturé pour l’intervention

Attention, vous devez également penser à vous renseigner sur le tarif pratiqué en cas d’intervention en soirée, durant un week-end ou jour férié. En effet, si vous prenez les devants en choisissant des plombiers fiables en cas de besoin, vous pourriez avoir besoin de les faire intervenir un jour en urgence. Comme vous le savez, les urgences peuvent survenir à tout moment. Malheureusement, un plombier qui vient réparer une fuite d’eau ou déboucher une canalisation durant un week-end va forcément vous facturer une majoration. Il est donc important de comparer le tarif à ce niveau-là.

Normalement, en suivant ces conseils, vous devriez trouver 2 ou 3 noms de plombiers qui seront en mesure d’intervenir chez vous, de manière programmée ou en urgence. Faites-en de même pour d’autres artisans, comme un serrurier ou un électricien. Cela peut toujours vous servir.