Une envie de changer d’air sans trop s’éloigner de la France ? L’Espagne et son climat méditerranéen particulièrement avantageux vous tendent les bras. Si vous avez envie de trouver la chaleur pour vos vacances à n’importe quelle période de l’année, l’Espagne est la destination parfaite pour vous, la Catalogne sera idéale pour vos vacances d’été pour profiter de la mer et du soleil et l’Andalousie vous fera oublier le mauvais temps pour les vacances de Pâques.

Au-delà de ce climat agréable, choisir un camping en Espagne a de nombreux autres avantages, on vous dit tout !

Des vacances bord de mer moins chères

Partir en vacances au camping en Espagne c’est LA bonne idée si vous voulez faire quelques économies tout en passant d’excellentes vacances. En effet, rien que les dépenses auxiliaires (la nourriture, les restaurants, …) seront moindres étant donné que la vie en Espagne coûte moins cher qu’en France. Mais si vous choisissez de passer un séjour au camping, les prix assez bas des hébergements de plein air vous permettront de monter en gamme, vous aurez facilement accès à des campings étoilés où vous pourrez profiter d’hébergements tout confort et suréquipés pour des prix moins élevés qu’en France.

Dépaysement et convivialité garantis

Partir en vacances en Espagne est également un bon moyen pour se dépayser et changer complètement d’air. Si vous avez choisi le camping pour votre séjour vous aurez l’occasion de découvrir l’esprit convivial qui règne dans tout le pays. Notre conseil : changez vos habitudes, décalez vos repas pour vous adapter au rythme de vie espagnol et goûtez aux spécialités locales (patatas bravas, paella, tortilla,…) pour une immersion complète !

Quelques conseils de destinations à privilégier

Maintenant qu’on vous a convaincu de choisir l’Espagne pour vos prochaines vacances, il ne nous reste plus qu’à vous conseiller quelques unes de nos destinations coup de cœur pour que vous trouviez celle qui correspondra à toutes vos envies !

Pour des vacances farniente qui raviront toute la famille, choisissez la Costa Brava en Catalogne, le petit plus c’est de choisir un camping pas trop éloigné de Barcelone pour prévoir une excursion dans la capitale catalane.

Si vous souhaitez partir en vacances en hors saison, c’est le moment idéal pour découvrir l’Andalousie, vous pourrez profiter de la chaleur sans que cela ne soit étouffant comme en été. Privilégiez des campings à proximité de l’une des grandes villes de la région, Séville ou Grenade qui vous offriront un grand choix de visites culturelles le temps de votre séjour.

Enfin, la région de Valence vous réserve elle aussi des surprises, c’est là-bas que vous pourrez goûter aux meilleures paellas traditionnelles d’Espagne mais vous pourrez également profiter de la mer, et de paysages naturels à couper le souffle. Pour des vacances en bord de mer, privilégiez un camping sur la Costa Blanca et prévoyez une visite d’Alicante ou de Valence.

Votre choix est fait ? Il ne vous reste plus qu’à réserver votre séjour.