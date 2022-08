Un ventre plat et ferme contribue indéniablement à la beauté de la silhouette. En effet, un abdomen gracieux est indispensable pour qu’il y ait une harmonie générale au niveau du corps. Toutefois, arborer un ventre plat peut être un exercice difficile car l’abdomen est une zone qui a tendance à beaucoup stocker, particulièrement avec l’âge. Ainsi, même en pratiquant régulièrement une activité physique et en adoptant une alimentation adaptée, de nombreux patients ne parviennent pas à arborer un ventre plat. La chirurgie esthétique en Tunisie devient alors une alliée de choix pour éliminer les amas graisseux disgracieux localisés dans l’abdomen. Idealmed vous propose ainsi de découvrir en détail toutes les interventions de chirurgie esthétique permettant d’afficher un ventre plat. Suivez le guide !

Votre ventre est mou, présente une proéminence ou encore, est sujet aux bourrelets. Vous avez déployé, en vain, de nombreux efforts pour lui donner une allure esthétique. Résultat ? Aujourd’hui, vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en misant sur la chirurgie esthétique pour lui donner une jolie apparence. Mais encore faut-il savoir quelle opération de chirurgie esthétique est la plus indiquée. Idealmed vous dévoile toutes les alternatives possibles afin que vous puissiez faire un choix éclairé.

Chirurgie esthétique : une liposuccion du ventre pour un ventre plat

La liposuccion du ventre fait partie des classiques en matière de chirurgie esthétique. Sûre, efficace et rapide, elle a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Concrètement, une liposuccion du ventre est une opération de chirurgie esthétique dont l’objectif est d’éliminer les amas graisseux localisés dans le ventre. Elle va ainsi permettre aux patients y ayant recours de retrouver en un clin d’œil un ventre plat. Pour ce faire, le chirurgien esthétique procède à une aspiration de la graisse grâce à une petite canule. Après une lipoaspiration du ventre, le ventre du candidat à la chirurgie esthétique est donc beaucoup plus plat et plus joli.

À qui s’adresse une liposuccion du ventre ?

Une liposuccion du ventre s’adresse à tous les patients présentant des excédents graisseux dans le ventre et souhaitant les éliminer définitivement. Elle peut concerner des patients présentant ce que l’on appelle communément une petite brioche ou des candidats à la chirurgie esthétique affichant des poignets d’amour. Toutefois, bien qu’en théorie, une liposuccion du ventre s’adresse à tous types de patients, elle est conditionnée à une bonne élasticité de la peau. En effet, pour un bon résultat de liposuccion du ventre, la tonicité cutanée doit être suffisamment bonne pour que la peau se rétracte convenablement après l’opération de chirurgie esthétique. Dans le cas contraire, un lifting du ventre doit être associé à un lifting du ventre. Sachant que la tonicité cutanée baisse au fil du temps, les patients âgés de plus de quarante ans sont donc beaucoup plus souvent susceptibles d’associer un lifting à leur liposuccion ou d’être invités à privilégier une abdominoplastie plutôt qu’une liposuccion du ventre.

Comment se déroule une liposuccion du ventre ?

Une liposuccion du ventre est une opération de chirurgie esthétique qui se déroule, la majorité du temps, sous anesthésie générale et dure environ 1h à 1h30, en fonction de la quantité de graisse à extraire et de l’étendue de la zone à traiter. A l’occasion d’une liposuccion du ventre, le chirurgien esthétique procède à de minuscules incisions dans la zone à traiter afin de pouvoir insérer les micro-canules qui vont permettre de réaliser la lipoaspiration du ventre. Il procède ensuite à des mouvements de va et vient afin d’éliminer les différentes couches de graisse. Une fois l’intervention de chirurgie esthétique terminée, il procède aux sutures des incisions et pose un bandage compressif qui sera remplacé dès le lendemain par une gaine de contention. Cette dernière va en effet permettre de réduire l’œdème consécutif à la lipoaspiration du ventre et favoriser une bonne rétraction cutanée qui permettra aux patients d’afficher un joli ventre plat.

Combien coûte une liposuccion du ventre ?

Le prix d’une liposuccion du ventre en France est relativement élevé. Il faut ainsi compter environ 2500 euros pour une telle opération de chirurgie esthétique. Heureusement, il existe une alternative beaucoup moins chère et tout aussi efficace : une liposuccion du ventre en Tunisie. Cette opération de chirurgie esthétique est ainsi proposée à un tarif beaucoup plus compétitif que dans l’Hexagone. Le prix d’une liposuccion du ventre en Tunisie débute à 1590 euros tous frais inhérents à l’intervention inclus. Pour en savoir plus sur une éventuelle liposuccion en Tunisie, nous vous invitons à contacter Idealmed, l’agence de chirurgie esthétique de référence au pays du jasmin.

Chirurgie esthétique : une abdominoplastie pour un ventre plat

Depuis des décennies, l’abdominoplastie est une opération particulièrement plébiscitée par les patients de tous genres et de tous âges. Et pour cause, celle qui est considérée comme la plus complète des chirurgies de l’abdomen, dispose d’un large champ d’action. Elle permet en effet d’éliminer les petits amas graisseux localisés, de supprimer les excédents de peau et les altérations cutanées disgracieuses mais aussi, de corriger un diastasis des grand-droits. Grâce à cette opération l’abdomen est donc tout simplement métamorphosé !

À qui s‘adresse une abdominoplastie ?

Une abdominoplastie est une opération de chirurgie esthétique qui s’adresse à des profils de patients très variés car elle répond à un grand nombre de problématiques. Ainsi, tous les patients présentant un important relâchement cutané dans la zone de l’abdomen associé à des excédents graisseux, un diastasis des grand-droits ou des altérations cutanées sont de bons candidats potentiels pour cette opération de chirurgie esthétique. Parmi ces patients, on compte fréquemment des personnes ayant subi une chirurgie bariatrique, une perte de poids massive ou encore une ou plusieurs grossesses.

Comment se déroule une abdominoplastie ?

Une abdominoplastie se déroule généralement sous anesthésie générale et dure environ deux heures. Lors d’une abdominoplastie, le chirurgien esthétique débute l’intervention par une liposuccion de l’abdomen afin d’éliminer les excédents graisseux. Puis, il poursuit l’opération de chirurgie esthétique en remettant en tension, si nécessaire, les muscles abdominaux puis en retendant la peau. Enfin, il supprime les excédents cutanés et procède aux sutures. Enfin, il pose un pansement compressif qui sera remplacé dans les jours qui suivent par une gaine abdominale.

Combien coûte une abdominoplastie ?

Le prix d’une abdominoplastie en France est très élevé. Il faut ainsi compter, en moyenne, 5500 euros pour une abdominoplastie. Il s’agit donc d’un budget très important qui n’est pas à la portée de tous les candidats à la chirurgie esthétique. Sachez toutefois que tout n’est pas perdu si vous ne disposez pas d’un tel montant car il est possible de bénéficier d’une abdominoplastie beaucoup moins chère et aussi qualitative. Comment ? En optant pour une abdominoplastie en Tunisie. En effet, cette opération de chirurgie esthétique est proposée au pays du jasmin à partir de 1890 euros, tous frais relatifs à l’abdominoplastie inclus. Il s’agit donc d’un vrai bon plan !

Chirurgie esthétique : un J-plasma Renuvion pour un ventre plat

Pour arborer une silhouette harmonieuse et glamour, un ventre plat ne suffit pas. Ce dernier doit également être ferme et tonique. Malheureusement, une fois les amas graisseux superflus éliminés, la peau du ventre peut rester distendue, ce qui nuit à l’harmonie globale de l’abdomen. Jusqu’à récemment, la seule option pour corriger un abdomen manquant de tonicité était le lifting du ventre. Néanmoins, depuis peu en France et en Tunisie, une nouvelle intervention venue tout droit des Etats-Unis a changé la donne : le J-Plasma Renuvion. Cette intervention, qui a largement fait ses preuves outre-atlantique, permet ainsi de raffermir la zone de l’abdomen sans avoir à réaliser de chirurgie invasive. Pour ce faire, cette nouvelle procédure repose sur l’utilisation de plasma, créée à partir de gaz d’hélium et d’énergie radiofréquence. Grâce à ce combo de choc, un double effet thermique ultra-rapide est créé et permet une contraction optimale des tissus dans la zone traitée. Résultat ? Le patient bénéficie d’un raffermissement spectaculaire de la peau.

À qui s’adresse un J-plasma Renuvion pour un ventre plat ?

Le J-Plasma Renuvion est une opération de chirurgie esthétique indiquée pour les patients souffrant d’un relâchement cutané léger à modérer dans la zone de l’abdomen. Efficace et peut invasive, cette intervention convient particulièrement aux patients souhaitant éviter des contraintes post-opératoires lourdes et les cicatrices visibles.

Comment se déroule un J-Plasma Renuvion pour un ventre plat ?

Une opération de J-plasma Renuvion se déroule généralement sous anesthésie générale mais une anesthésie locale peut, dans certaines circonstances, être envisagée. Sur le plan technique, lors d’une intervention J-plasma Renuvion, le chirurgien esthétique réalise de minuscules incisions afin d’insérer les canules qui vont permettre de diffuser le plasma. Grâce à la projection du jet de plasma froid, les tissus se contractent ce qui favorise la production naturelle de collagène. Une fois la séance terminée, le chirurgien procède aux sutures pour refermer les incisions. Les excellents résultats de cette opération de chirurgie esthétique sont, en outre, visibles dès la fin de l’intervention.

Combien coûte un J-Plasma Renuvion pour un ventre plat ?

Pour bénéficier d’une intervention J-Plasma Renuvion, il faut débourser 5000 à 7000 euros dans l’Hexagone. En revanche, en Tunisie, cette opération est proposée à un tarif beaucoup plus accessible. Pour en bénéficier, le moyen le plus simple est de faire appel à Idealmed, l’agence de chirurgie esthétique de référence en Tunisie. Vous pouvez ainsi la contacter via son formulaire dédié. Un de leur conseiller reviendra vers vous dans les plus brefs délais pour répondre à toutes vos questions.