Être en bonne santé et en forme, ainsi qu’avoir un physique avantageux, est un objectif commun à la plupart des personnes. De nos jours, de nombreuses personnes font de l’activité physique pour atteindre ces objectifs. Dans ce contexte, le club de sport se développe rapidement et les cours se multiplient. En effet, l’activité physique est très utile pour améliorer le tonus d’une personne et faciliter la perte de poids. D’ailleurs, chez CapoFit, le club vous propose différentes activités sportives. Pourquoi ne pas opter pour un cours de capoeira pour adulte par exemple ?

Découvrir la capoeira

La capoeira fait partie de l’art martial afro-brésilien. Cette pratique traditionnelle, qui s’inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, est autant un art martial qu’une danse. Aujourd’hui pratiquée par des hommes et des femmes de tout âge, la capoeira a par ailleurs vu le jour à l’époque de l’esclavage, sur les côtes brésiliennes. Imprégnée de la tradition de lutte et de diversion, elle se démarque aujourd’hui des autres arts martiaux par son côté très enjoué, musical et parfois acrobatique, en fonction du style de capoeira pratiqué.

Le cours de capoeira pour adulte, un sport intégral

En raison de sa nature, la capoeira est un sport complet qui permet de développer plusieurs aspects :

La fréquence cardiaque et le maintien musculaire et articulaire,

L’équilibre corps / esprit sur une musique rythmique, chantante et instrumentale,

La mobilité et le rythme grâce à la gymnastique acrobatique.

Le cours de capoeira pour adulte est une pratique sportive tant individuelle que collective, qui encourage l’aide mutuelle et la dynamique de groupe. Elle exprime des valeurs essentielles comme le partage, le respect des autres et les différences entre les individus.

Les avantages de la capoeira

Les bénéfices de la capoeira reposent sur trois piliers différents. D’une part, il y a l’activité sportive ayant pour but de renforcer les muscles, la résistance physique, sans oublier la coordination et la flexibilité. D’autre part il y a également les instruments caractéristiques de la capoeira, le chant de capoeira mélangé aux percussions afro-brésiliennes. Puis, il existe aussi la culture par le biais de la danse de combat avec bâtons, de la samba de roda, mais aussi des danses afro-brésiliennes. Autrement dit, la capoeira est un univers très complet et complexe, qui va bien au-delà de la simple pratique sportive.

Avec un premier cours, vous serez capable de maîtriser les mouvements de base de la capoeira. Si vous le pouvez, nous vous recommandons de vous inscrire à un second cours afin d’améliorer votre coordination, votre flexibilité et votre musculature de façon plus significative.

Nous vous conseillons aussi de vous étirer chez vous après chaque entraînement pour mieux vous rétablir.

CapoFit vous propose des cours de capoeira

Le centre sportif CapoFit, et le Professor Caroço (formé par le groupe Senzala), vous accueillent pour vous proposer des cours Capoeira à Lyon 3, avec des horaires différents selon le niveau des participants et leur âge. A savoir qu’il n’y a pas que des cours de capoeira pour adulte qui sont dispensés dans ce centre mais également des cours de capoeira pour enfant, dès 4 ans.

Pour le cours, optez pour une tenue simple et confortable. Vous aurez également besoin d’une paire de chaussures propres et souples de préférence. Rappelez-vous d’apporter une petite bouteille d’eau que vous pourrez emporter dans la salle pendant le cours. Des vestiaires sont disponibles pour vous changer.

N’attendez plus pour découvrir les cours de capoeira pour adulte, comme pour enfant ! En plus, la séance d’essai est gratuite… Alors, à bientôt chez CapoFit !