Une applique murale est un luminaire qui se fixe au mur plutôt qu’au plafond ou au sol. Les appliques murales sont un moyen formidable d’apporter un sentiment de chaleur et d’intimité à un espace de vie ou à une chambre à coucher, d’éclairer un couloir ou une entrée, ou de créer un point d’intérêt. Les appliques murales se déclinent dans une grande variété de styles, des appliques traditionnelles à bougie aux appliques à lanterne, qui ajoutent une ambiance plus rustique, en passant par les appliques modernes encastrées qui s’appuient contre le mur et diffusent la lumière à travers celui-ci, et les lampes verticales de style torchère qui peuvent ajouter un élément décoratif supplémentaire. Les appliques murales sont un ajout élégant et polyvalent à votre système d’éclairage. En plus de fournir un bel éclairage d’ambiance et d’accentuation, elles peuvent également fournir un éclairage propice au travail très pratique. De plus, elles peuvent constituer un élément de design remarquable en elles-mêmes. Examinons les types d’appliques les plus courants et la manière de les positionner, et tâchons de déterminer quelques conseils pour bien choisir ses appliques murales selon son intérieur

Quelle est la meilleure hauteur pour installer des appliques murales ?

Lorsque vous positionnez vos appliques, la hauteur idéales et leur l’espacement dépendent d’un certain nombre de facteurs, notamment la taille et le style du luminaire mural, les proportions de la pièce et le look que vous souhaitez créer.

En règle générale, les appliques murales doivent être placées entre 152 et 170 cm au-dessus du sol, tandis que les appliques multiples doivent être espacées de 250 à 300 cm. Le haut de l’applique doit se trouver à hauteur des yeux, afin d’éviter que la lumière qu’elle diffuse n’éblouisse.

Cependant, il ne s’agit ici que d’un conseil général. Si la pièce a des plafonds particulièrement hauts (plus de 3 mètres, par exemple), ou si vous suspendez des appliques dans une salle de bain ou une chambre à coucher, vous pouvez ajuster ces hauteurs en conséquence. Par exemple, les appliques murales sont parfaites pour éclairer un miroir de salle de bains. Pour obtenir une lumière flatteuse, uniforme et sans éblouissement, essayez de placer deux appliques murales de part et d’autre du miroir, le centre de ce dernier étant légèrement plus bas, à hauteur des yeux. Si vous utilisez des appliques à la place d’une lampe de chevet, il est conseillé de placer les lampes à hauteur d’épaule, afin de pouvoir les allumer et les éteindre facilement depuis le lit.

Quels sont les types d’appliques murales les plus courants ?

Les appliques murales existent dans toutes sortes de formes et de tailles, et peuvent servir à différentes fins, notamment pour compléter l’éclairage principal d’un salon, pour ajouter une ambiance supplémentaire dans les coins sombres, ou comme alternative attrayante lorsqu’un plafonnier principal n’est pas possible. Les appliques murales jouent également un rôle important dans la répartition de l’éclairage dans une pièce. Elles constituent une excellente source d’éclairage d’ambiance, et sont idéales pour fournir un éclairage d’accentuation plus doux pour se détendre ou recevoir en soirée, et créer de la profondeur et de l’atmosphère. Elles peuvent également être utilisées pour mettre en valeur un élément de décoration, tel qu’une cheminée ou une œuvre d’art, en ajoutant une touche esthétique.

Un éclairage vers le haut ou vers le bas ?

Les lampes montantes, comme leur nom l’indique, sont conçues pour projeter la lumière vers le haut, le long du mur et vers le plafond, ce qui peut contribuer à donner un aspect plus ouvert à un salon ou à un couloir. Les descendantes diffusent quant à elles la majorité de leur lumière vers le bas, créant ainsi une atmosphère plus chaleureuse et relaxante dans un grand espace de vie.

Qu’est-ce qu’une applique à bras pivotant ?

Pour une flexibilité optimale, les appliques à bras pivotant sont dotées d’un bras en accordéon. La particularité d’une applique à bras pivotant est que vous pouvez diriger la lumière exactement là où vous le souhaitez, ce qui la rend parfaite pour un bureau ou un coin lecture, tout en libérant de l’espace sur votre bureau ou votre table. En plus d’être pratiques, les lampes à bras pivotant peuvent également constituer un élément de design très intéressant.

Lampes de lecture

Les appliques murales peuvent constituer d’excellentes lampes de lecture, que ce soit au-dessus du lit ou dans un coin confortable du salon. Certaines appliques sont spécialement conçues pour servir de liseuses de chevet, mais les appliques classiques peuvent aussi remplacer efficacement une lampe de chevet, et certaines sont réglables pour plus de souplesse.

Lampes et spots pour tableaux

Si vous souhaitez mettre en valeur un tableau ou une œuvre d’art, ou même créer une galerie, ces appliques longues et étroites sont spécialement conçues à cet effet. Une applique, ou une série d’appliques, suspendue au-dessus de vos œuvres d’art constituera la meilleure solution pour créer une atmosphère adéquate. Pour un éclairage ciblé, par exemple au-dessus d’une table ou d’un îlot de cuisine, choisissez un ensemble d’appliques murales avec un effet d’éclairage d’appoint.

Choisir les bonnes appliques murales pour votre intérieur

Les appliques murales sont disponibles dans un large éventail de styles différents, des designs décoratifs traditionnels aux affaires de style industriel lisses et ultra modernes, et dans une variété de matériaux et de finitions, du verre et du laiton au métal, au tissu et à la céramique. Lorsque vous choisissez vos appliques, outre leur fonction, il est également important de penser au genre de décoration que vous cherchez à faire.

Créer un équilibre…

Pour un éclairage d’ambiance général dans un couloir ou une pièce de vie, une paire d’appliques murales assorties disposées tout autour de la pièce diffusera joliment la lumière – et les verres de couleur peuvent donner un aspect plus doux. Si vous recherchez une ambiance classique, optez pour des appliques à bougies, ou si vous souhaitez que votre éclairage se fonde naturellement dans le reste de votre décor, essayez un ensemble d’appliques murales neutres. Une paire d’appliques murales assorties peut également être un moyen élégant de mettre en valeur un élément tel qu’une cheminée ou une alcôve, et de créer un sentiment d’équilibre. Par ailleurs, le fait de disposer plusieurs appliques murales en quinconce le long d’un couloir ou d’une entrée peut créer une sensation naturelle et accueillante.

…ou faire une démonstration

Si vous cherchez à faire une démonstration plus spectaculaire, pourquoi ne pas essayer de combiner vos luminaires, par exemple en utilisant des nuances de couleurs différentes, ou en plaçant une applique murale de style industriel juste au-dessus d’un canapé ou d’une console.

Utilisation des appliques murales dans la chambre à coucher

Dans la chambre à coucher, les appliques murales offrent une alternative plus douce au plafonnier principal et peuvent également constituer un bel élément de décoration. Une applique générale donnera une lueur d’ambiance chaleureuse, tandis qu’une applique à bras extensible ou à bras pivotant est un excellent substitut à une lampe de chevet. Pour plus d’ambiance, ajoutez un variateur de lumière pour créer le bon niveau d’éclairage. «