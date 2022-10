Entreprendre un voyage touristique commence par le choix de sa destination. Parmi les nombreuses destinations touristiques du monde, Zanzibar se distingue par ses belles plages de sable blanc, ses eaux turquoise, ses récifs coralliens, son métissage culturel et ses habitants très accueillants. Cet archipel sur la côte de la Tanzanie mérite d’être parcouru. Découvrez pourquoi Zanzibar est une destination de voyage incontournable.

Zanzibar, une magnifique région sur la côte de la Tanzanie

Située à l’est du continent africain, au cœur de l’océan Indien et à 40 km de la côte tanzanienne, Zanzibar est un archipel composé de 3 îles principales que sont Unguja, Pemba et Mafia. Encore appelée Zanzibar, Unguja est au cœur de l’archipel et abrite Stone Town qui est sa capitale. L’île de Pemba est quant à elle située au nord de Zanzibar alors que Mafia se trouve au sud. En dehors de ces îles principales, Zanzibar est constitué de nombreux îles et îlots qui attirent des milliers de touristes. Cette destination accueille chaque année près de 400 000 touristes, dont de nombreux Français. Pendant de nombreux siècles, Zanzibar a été considéré comme la porte de l’Afrique de l’Est grâce à sa position géographique. Les magnifiques vestiges que l’on y retrouve font de cet archipel un véritable centre historique.

Les fonds marins éblouissants, les plages de sable blanc, les charmants villages de pêcheurs ou encore les vastes jardins coralliens font de Zanzibar un paradis perdu. Bien qu’il soit un ensemble d’îles, il est à l’abri des cyclones, des tsunamis et d’autres catastrophes naturelles. Les températures y sont douces tout au long de l’année. En dehors de la saison humide qui couvre les mois de mars à mai, tous les moments sont propices pour un séjour inoubliable à Zanzibar. Pour vous y rendre, il vous faudra un visa. Ce dernier donne la possibilité d’y rester pendant 90 jours et peut être demandé en ligne ou directement sur place. Si vous souhaitez découvrir ces merveilles, réservez un voyage à Zanzibar sur une plateforme proposant des destinations de voyage telles que la Tanzanie.

Le choix de vacances relaxantes ou de partir à l’aventure

Zanzibar est une destination touristique qui correspond à toutes les envies. Que ce soit pour des vacances relaxantes ou pour une aventure pleine d’actions, cet archipel a tout ce qu’il faut pour passer un séjour de rêves. Les plages paradisiaques de Zanzibar sont les lieux parfaits pour passer de merveilleux moments de farniente à l’ombre des cocotiers. Marcher dans le sable chaud et poudreux de ces plages est une véritable partie de plaisir. Avec un peu de chance, on peut même apercevoir des dauphins qui s’amusent entre eux. Dans le cadre d’un voyage romantique, les superbes couchers de soleil de l’île sont des occasions pour faire de belles déclarations d’amour. Les couples peuvent également s’offrir des croisières en dhow, un voilier traditionnel, pour agrémenter leur séjour.

Zanzibar offre aux amoureux de la nature une faune et une flore très variées. Au cœur de la forêt tropicale de Jozani, on découvre une biodiversité remarquable. Cette forêt offre d’excellents circuits de randonnée pour une aventure inoubliable. Les nombreux sites de plongée accueillent les touristes qui souhaitent découvrir l’écosystème sous-marin. C’est l’occasion de voir les poissons multicolores, les superbes jardins coralliens, les tortues marines, les dauphins… Pour les plus sportifs, les activités de surf, de planche à voile, de kayak ou de pêche sont des occasions à ne pas rater. Le Parc national de Saadani est un endroit parfait pour vivre une double expérience. C’est l’unique parc situé en bord de mer.

En ce qui concerne l’hébergement, Zanzibar dispose de magnifiques hôtels avec des offres très intéressantes. Les hôtels comme Melia Zanzibar, Riu Palace Zanzibar, Sandies Baobab Beach Zanzibar sont des adresses très plébiscitées par les voyageurs. On y trouve aussi de petites auberges charmantes avec des services de bonne qualité. Avant de se rendre à Zanzibar, il est important de définir un itinéraire. Cela permet de programmer les différentes activités du séjour pour bien en profiter. Pour trouver les meilleurs hôtels et propositions de séjour à Zanzibar, l’idéal est de se fier à une agence de voyages. En France, il existe des agences qui proposent de nombreuses offres pour cette destination paradisiaque. Ces dernières peuvent même planifier un projet de voyage sur mesure en fonction des besoins de chaque voyageur.

Les habitants de Zanzibar sont incroyablement amicaux et accueillants

En dehors des belles plages, des magnifiques hôtels et de la beauté de la nature, le charme de Zanzibar se trouve au niveau de ses locaux. Avec une population estimée à 1 million d’habitants, Zanzibar a une forte culture de l’hospitalité. Sur cet archipel, les touristes sont considérés comme des habitants à part entière. Habitués à recevoir des étrangers, les Zanzibaris sont très polis et très amicaux. Ils sont toujours souriants. Même les plus pauvres ne se plaignent pas de leur sort. À zanzibar, la joie est contagieuse. N’importe quelle personne peut aider un touriste sans espérer une récompense en retour.

Bien qu’ils soient très courtois, les Zanzibaris n’aiment pas être photographiés sans leur permission. Sur l’archipel, de nombreux guides touristiques sont disponibles pour assister les voyageurs et leur faire découvrir toutes les merveilles de la destination. Pour une intégration réussie, il est recommandé de connaître quelques expressions basiques en Kiswahili qui est la langue principale sur l’archipel. Pour dire bonjour à son hôte, il suffit de dire « Jambo ». « Kwaheri » veut dire au revoir et l’expression « Asante sana » signifie merci beaucoup. Ces quelques mots en Kiswahili suffisent pour arracher un sourire aux Zanzibaris. Pour avoir une longue conversation avec ces derniers lors de votre voyage, l’idéal est de trouver un interprète.

Un voyage à Zanzibar est abordable par rapport à d’autres destinations

Pour choisir une destination touristique, le budget est le principal facteur dont il faut tenir compte. Un voyage vers des destinations telles que les Maldives, les Seychelles ou l’île Maurice coûte souvent cher. Comparé à ces destinations, un séjour à Zanzibar est plus économique. Avec un minimum de 1000 €, on peut organiser un séjour de 9 jours sur cet archipel. Les agences de voyages proposent des séjours tout frais compris à des prix variés. Ces tarifs varient en fonction de l’hôtel choisi, de l’itinéraire, des activités proposées et de la durée du séjour.

Pour préparer un voyage à Zanzibar soi-même, il est important de bien évaluer le budget afin d’éviter des surprises désagréables. Les vols aller-retour Paris-Zanzibar coûtent 600 € minimum. Ce prix peut varier en fonction de la compagnie et de la période. En plus du coût du vol, il faut estimer les dépenses des hôtels et celles liées aux différentes activités. Pour trouver une chambre dans une auberge, il faut prévoir en moyenne 20 dollars la nuit. L’alimentation et les diverses activités de divertissement à Zanzibar coûtent souvent moins cher qu’en France. En dehors des prix des hôtels, il est difficile d’estimer le coût global d’un projet de voyage à Zanzibar depuis l’Hexagone. Pour obtenir un budget fixe, la solution est de se fier à des agences de voyages. Ces dernières fournissent des devis personnalisés pour tout projet de voyage sur l’archipel de Zanzibar.

Zanzibar : une culture et un mode de vie complètement différents

Zanzibar est également réputé pour son riche patrimoine culturel. Avec un métissage culturel unique qui reflète des influences africaines, indiennes et arabes, l’archipel est composé de différentes communautés qui vivent ensemble en parfaite harmonie. La religion principale est l’islam et compte près de 97 % de fidèles. Le reste de la population est composée de chrétiens et d’hindouistes. La culture de Zanzibar est caractérisée par des spectacles de danse et de musique. Le taarab est l’un des courants musicaux les plus appréciés sur l’île. C’est un mélange de rythmes africains, arabes et indiens.

Dans la capitale, de nombreux concerts sont organisés dans les bars ou en pleine rue. Il est donc difficile de s’ennuyer lors d’un voyage dans cette destination. Les manifestations culturelles comme la Journée mondiale de l’Afrique, le Festival de Mwaka Kogwa et la fête Sikukuu qui clôture le ramadan sont des occasions pour mieux découvrir la culture locale. En ce qui concerne la gastronomie, la majorité des plats sont composés de poissons ou de fruits de mer. Le poisson masala, les plats au lait de coco, le riz pilaf, la bouillie de manioc sont quelques délices à découvrir à Zanzibar.