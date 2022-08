Réputée comme une station balnéaire du sud de la France très prisée l’été par les vacanciers, Argelès-sur-Mer est bien plus que ça. La ville a su garder son riche patrimoine au fil des années et profite d’une situation rêvée avec sa proximité avec la montagne et la mer. Proche de la côte de Vermeille, cette ville authentique est un véritable appel à la découverte et à l’émerveillement.

Parc de Valmy

Dans les hauteurs du massif de l’Albera se trouve le parc municipal de Valmy. Là-bas s’élève le château de Valmy avec ses vignes et son parc autour. Cet édifice datant du XIXe siècle est un cadeau d’un père à sa fille. Avec plus de 9 hectares de terrain, le domaine offre de nombreuses balades pour le découvrir dans son intégralité. Entre fontaines anciennes et cascades naturelles, statues et sculptures romaines ainsi que la très belle vue qu’offre le parc, vous pourrez en profiter pour vous y installer l’après-midi et rester au soleil. Le domaine produit également son propre vin qu’il est possible de goûter dans la cave du château. Il accueille également chaque année, le festival de musique “Les Déferlantes” avec 4 jours de programmation.

Les plages

Les plages sont bien évidemment l’attraction principale lors d’un séjour à Argelès-sur-Mer. La ville est l’une des rares aux alentours à posséder de grandes plages de sable, ce qui en fait son principal atout pour attirer les vacanciers l’été. La plage de Racou par exemple, est l’une des plus connues. Elle marque la limitation avec les grandes plages de la région et les criques de la côte Vermeille. Moins fréquentée que les autres plages, elle possède néanmoins un centre de voile et des commerces. La côte de Vermeille est un aussi un incontournable pour se détendre en après-midi. Ce bijou de la nature se caractérise par ses criques paradisiaques et par la beauté de ses fonds marins. De nombreux campings d’Argelès-sur-Mer sont présents près des plages avec des installations de confort en nombre et des mobil-home 100% équipés.

Balade dans la ville

Le soleil et la mer, sont ce qui attirent en premier lieu les vacanciers, toutefois, les quartiers historiques de la ville ne sont pas en reste. Les petites ruelles tranquilles et colorées de la ville sont agréables à parcourir, la ville est vivante avec ses commerces et ses marchés de produits locaux. Argelès-sur-Mer possède aussi des monuments d’un certain charme à visiter. Le clocher par exemple, il est possible de monter à son sommet pour y admirer la belle vue sur toute la ville. La Casa de l’Albera avec son musée sur l’histoire de la région est une maison traditionnelle d’un certain goût.

Le port d’Argeles-sur-Mer

Le port d’Argelès-sur-Mer possède une ambiance authentique avec ses marchés, ses commerces, ses animations, sa balade le long du port. En flânant sur la promenade, vous pourrez vous rendre vers le quartier du Racou avec ses maisons en bord de mer. Profitez d’être en ville pour déguster les spécialités locales dans un des restaurants du port, au menu : salade catalane, des anchois marinés, l’escalivada ou encore l’omelette pascale. Chaque jour, des bateaux de pêcheurs rentrent au port et vendent directement leurs poissons sur place.

Activités en tout genre

Argelès-sur-Mer étant situé entre les montagnes et la mer, une large palette d’activités s’offre à vous. Les activités nautiques sont nombreuses avec la possibilité, grâce aux écoles de voile et surf, de pratiquer du catamaran, du paddle, du kayak pour observer la côte depuis la mer et notamment les criques de Porteils pour s’y baigner. La montagne offre également son lot d’activités comme des randonnées en VTT ou à pied, les plus connues d’entre elles sont celles de la tour de la Massane ou celle de la tour de Madeloc.