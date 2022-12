Lorsque l’hiver pointe son bout de son nez, vous pouvez êtes dissuadé de vous occuper de votre jardin. Et pourtant, il y a des choses à faire ! Travailler dans votre jardin réchauffera votre corps et vous donnera de la chaleur dans l’âme !

Voici 6 idées de travaux à faire dans votre jardin les mois d’hiver en attendant l’arrivée des beaux jours, proposées par Clara du blog Jardinage l’Atelier Clair de Plume.

1. Protégez vos plantes

Les plantes les plus fragiles qui craignent le gel doivent être rentrées à l’intérieur ou protégées par une toile dédiée à cet usage. Vous pouvez utiliser du textile non-tissé horticole pour envelopper les plantes délicates de votre jardin afin de leur donner de meilleures chances de survivre à la nouvelle année. Les plantes en pot peuvent être rentrées, ou même rapprochées du mur de la maison pour se mettre à l’abri du vent et récupérer un peu de chaleur. Cela peut faire la différence !

2. Rangez votre jardin

L’hiver, c’est la période idéale pour ranger et entretenir ! Retirez les débris, rangez l’abri de jardin, faites le tri dans vos sacs de terreau, enlevez les indésirables de votre compost… La tâche est importante pour l’aspect visuel du jardin mais aussi pour sa santé ! Si vous touchez au sol, par exemple pour retirer des mauvaises herbes, attention : trop creuser peut enlever la décomposition naturelle des matières organiques, qui a créé une couche protectrice.

3. Ajoutez des matières organiques au sol

En hiver, le paillage peut à la fois protéger vos plantes et nourrir votre sol. Le paillage organique constitue une bonne méthode de jardinage écologique si vous choisissez les bons matériaux. En recouvrant vos plates-bandes de matériaux organiques plus épais tels que du paillis ou des copeaux de bois, vous pouvez empêcher les plantes de geler tout en réduisant l’érosion du sol due aux pluies.

4. Protégez votre jardin contre l’engorgement et les inondations

Les inondations et l’engorgement peuvent durablement affecter votre jardin, il est donc important de vous y préparer lorsque le risque de fortes pluies augmente. Pour éviter que les plantes ne pourrissent et ne meurent en cas de fortes pluies, améliorez votre sol en le cultivant tout au long de l’année. Envisagez de faire pousser des plantes dans des plates-bandes surélevées pour les mettre à l’abri, éventuellement avec des murets en pierre pour une touche esthétique supplémentaire.

5. Plantez les bulbes qui fleuriront au printemps prochain

Oui, l’hiver est la saison idéal pour planter les bulbes qui fleuriront au printemps. Tulipes, jonquilles, pensées, campanules et perce-neige… ces plantes marqueront le début du printemps et ne manqueront pas de vous donner le baume au cœur avec l’arrivée des beaux jours. Préparez le printemps dès maintenant : vous avez précisément pour dans quel but vous travaillez !

6. Prenez soin de la faune locale qui vit ou passe dans votre jardin

Les oiseaux, les insectes et les mammifères qui vivent dans votre jardin sont une partie importante de son bien-être – c’est pourquoi il faut prendre soin d’eux pendant l’hiver. Donnez des boules de graines aux oiseaux, laissez des noix cassées en morceaux dans une coupelle. Si vous avez un étang, assurez-vous qu’il y ait en permanence un trou dans la glace afin que les animaux puissent boire, voire entrer et sortir dans l’eau. Vous pouvez même créer ou acheter un hôtel à insectes pour héberger abeilles solitaires et coccinelles.

En conclusion, votre jardin a beau hiberner pendant l’hiver, ce n’est pas pour cela que vous n’avez rien à faire ! Travailler dans votre jardin l’hiver est à la fois bon pour le jardin, mais aussi pour votre corps et votre âme alors n’hésitez plus à braver le froid !